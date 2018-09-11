Кабмину предложили продать часть ГТС Украины – СМИ

"Нафтогаз Украины", который должен провести анбандлинг путем отделения газотранспортных активов, считает целесообразной продажу 49% акций оператора украинской газотранспортной системы. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на письмо "Нафтогаза", адресованное премьер-министру Владимиру Гройсману.

Покупателем, по мнению руководства "Нафтогаза", должен стать международный партнер Украины, что гарантирует сохранение доходов от транзита газа, передает агентство.

"Стоимость ГТС, по оценке авторитетной международной компании, составляет около 14 млрд долларов. Украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне. Только партнерство, которое будет непосредственно направлено на реализацию стратегической задачи сохранения ключевой транзитной роли, будет соответствовать интересам Украины", – отмечает агентство со ссылкой на документ.

Согласно данным агентства, "Нафтогаз" просит Гройсмана вынести данный вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и принять решение по применению мер для их урегулирования.

Что такое анбандлинг?

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает, констатировали в НАК.

"Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Если пренебречь этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока – 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года", – объяснили ранее в "Нафтогазе".

Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контракта.

При этом "Нафтогаз" активно проводит подготовительные мероприятия для отделения оператора ГТС в независимую структуру.