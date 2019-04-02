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Кадры решают все: что сулят Украине перестановки в "Газпроме"

Сегодня, 15:46

С предшественником Бурмистровой "распрощались" из-за провала в Стокгольме, считает эксперт

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru.
Кадры решают все: что сулят Украине перестановки в "Газпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c1/6b0/5c76c16b0cbc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c1/6b0/5c76c16b0cbc9.jpg Экономика С предшественником Бурмистровой «распрощались» из-за провала в Стокгольме, считает эксперт

В Российском "Газпроме" произошли кадровые перестановки в составе правления. В частности, за вопросы внешнеэкономической деятельности, "ближнего зарубежья", а также за все экспортное направление "Газпрома" теперь отвечает Елена Бурмистрова.

Могут ли кадровые новшества в российском газовом гиганте повлиять на взаимоотношения компании с Украиной и "Нафтогазом", "Сегодня" расспросили у экспертов.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук предполагает, что Елена Бурмистрова продолжит известную политику относительно Украины.

"Маловероятно, что внутренние изменения "Газпрома", приведут к изменению общей логики компании относительно Украины – строительство обходных газопроводов, уменьшение зависимости от газопровода, проходящего через Украину", – рассуждает Корольчук.

А глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко предполагает, что к предыдущему должностному лицу (Александру Медведеву, который вышел на пенсию в 63-возрасте) были претензии.

"Для руководителя такого ранга это – самый активный возраст. Думаю, были претензии. Возможно, не тот результат – особенно относительно судебных моментов с Украиной, также были провалы по потокам – "Южный" не пошел, не все хорошо с "Северным потоком", относительно Китайского есть много вопросов", – считает Дяченко.

По его словам, новые люди в "Газпром" "подбираются под реализацию внешнего курса РФ". И Бурмистрова продолжит вести ключевую политику президента РФ Владимира Путина относительно газовых поставок в Украину.  

"Будут стараться сберечь нашу ГТС как резервную с минимальными объемами прокачки. Но при возрастании напряжения в военно-политическом плане, обходные газопроводы создадут возможности для интервенции, поскольку не будет риска оставить "Газпром" без транзитных возможностей", – сказал Дяченко.

Он также отметил, что в Европе монополий, подобных "Газпрому", нет.  Соответственно, нет таких должностей, назначение которых – вопрос политический. За исключением транспортных операторов в транзитных странах как Словакия и Польша. Там уделяют внимание назначению руководителей, "поскольку эти люди ведут переговоры на наивысшем уровне, в том числе и с "Газпромом".

Напомним, в феврале стало известно об увольнении председателей правления "Газпрома", которые выступали свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.

Как известно, следующие слушания в Стокгольмском арбитраже по взаимным искам украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" пройдут в апреле - мае 2021 года. Речь идет о двух исках: "Нафтогаз" требует взыскать с российской компании 11,58 млрд долларов, а "Газпром" просит суд изменить или расторгнуть контракт на транзит газа через Украину, срок которого истекает в 2019 году.

В Украине настаивают: транзит российского газа через территорию Украины посте 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ". Комментарий заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о ситуации вокруг транзита газа смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег газ, экспорт, Газпром, Нафтогаз, кадры, ГТС, должность, РФ, Нафтогаз Украины, транзит газа, Бурмистрова

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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