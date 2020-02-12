Как аграриям без денег получить топливо и удобрения для посевной

В канун посевной кампании, пожалуй, главной проблемой для многих сельскохозяйственных производителей остается отсутствие доступного финансового ресурса. Это самый затратный период года для аграриев: нужно закупить посевной материал, горючее, удобрения, не говоря уже о деньгах, которые нужны на выплату зарплат. К сожалению, несмотря на разные государственные программы поддержки сельскохозяйственной отрасли, кредиты до сих пор остаются малодоступным инструментом для бизнеса. К тому же для малого и среднего бизнеса банковские кредиты часто оказываются недоступными из-за того, что у них попросту нет такого имущества, под залог которого банки готовы дать кредит нужного размера. В том числе поэтому все большей популярностью у аграриев в последние года пользуются форвардные программы, которые предлагают различные компании.

Почти "натуральный обмен"

Форвардные контракты – это такой вид договоров, при котором продавец обязуется в оговоренное время, в будущем, поставить покупателю свой товар, а покупатель обязуется его принять. При этом расчет по форвардным контрактам производится раньше: в момент их подписания или в другое время, удобное обеим сторонам.

Условия по форвардным контрактам предлагаются разные. Например, это может быть своего рода "товарный обмен" – обязательства покупателя на поставку, например, топлива или минеральными удобрениями, рассчитаться за которые можно через время будущим урожаем. В последние годы в Украине появились компании, которые стараются заложить в форвардные контракты максимум удобств и дополнительных услуг для аграриев.

Один из таких холдингов, которые работают с аграриями по форвардным контрактам, – OKKO Group. Несмотря на то, что у большинства украинцев это название ассоциируется в первую очередь с сетью одноименных заправок, на самом деле OKKO Group объединяет совершенно разные направления, от производства хлеба и строительства до производства автокосметики и агронаправления. Последнее холдинг запустил в 2016 году, предложив агробизнесу универсальную форвардную программу.

Форвардная программа OKKO Group – это комплексный продукт, позволяющий агропроизводителям получить в нужный момент топливо от сети "ОККО", минеральные удобрения, природный газ, электроэнергию и "живые" деньги на условиях аграрных расписок. И при этом рассчитаться за них уже после сбора урожая выращенными культурами. OKKO Group одной из первых в Украине начала предлагать аграриям топливо, удобрения и деньги на условиях аграрных расписок. Холдинг является участником проекта Международной финансовой корпорации (IFC) по популяризации этого финансового инструмента. И в настоящее время входит в тройку лидеров в Украине по объему форвардной программы.

Генеральный директор агронаправления холдинга "ОККО Агротрейд" Александр Николенко.

"Мы живем в большой аграрной стране с мощным потенциалом. Поэтому агропромышленный комплекс в Украине сейчас является чрезвычайно интересным направлением для развития бизнеса и инвестирования. Наш холдинг – OKKO Group – и раньше работал в аграрной сфере, в его состав входит, например, концерн "Хлебпром", который владеет рядом хлебопекарных и мукомольных предприятий в Украине. Мы поставляем горюче-смазочные материалы по прямым контрактам многим сельхозпредприятиям. Мы постоянно расширяем агронаправление группы, так как наша цель – комплексно удовлетворить насущные потребности агробизнеса, а именно обеспечить их высококачественным топливом, минеральными удобрениям, природным газом", – рассказывает генеральный директор агронаправления холдинга "ОККО Агротрейд" Александр Николенко.

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Участие в форвардной программе лишает аграриев необходимости мгновенно аккумулировать значительные финансовые ресурсы на приобретение горючего и минудобрений (а это примерно 50% в себестоимости всех полевых работ). Получать необходимые товары можно постепенно, по мере необходимости. Причем компания гарантирует своевременную и быструю поставку.

Чем удобны форвардные контракты

"Наше предприятие выращивает зерновые культуры и подсолнечник. Контракт с OKKO Group нам удобен тем, что тут не надо передавать в залог ни движимость, ни недвижимость. 20% от суммы, на которую мы заключаем договор, можно брать деньгами. Они нам нужны как оборотные средства: на зарплаты, налоги. Остальное берем минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами. Причем проценты начинают начисляться именно с того момента, когда мы берем деньги или продукцию. Мы звоним, например, в январе, делаем заявку на ГСМ – завтра нам привозят, и тогда начинают начисляться проценты. Так же и по удобрениям", – рассказывает директор "АФ Зеленый Гай" Олег Лагода.

Расплачиваются с агронаправлением холдинга аграрии не деньгами, а продукцией. Компания при этом гарантирует сбыт продукции по справедливой цене.

"Рассчитываться можно, когда мы видим, что цена на рынке уже более-менее нормальная. В прошлом году даже была ситуация, что нам отсрочили поставку на месяц, чтобы была нормальная цена", – вспоминает Олег Лагода.

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В ОККО Group говорят, что почти все партнеры, которые работали с компанией в прошлые годы, продолжают сотрудничество и сейчас. Мало того, многие из них фактически стали бренд-послами, поскольку многие новые клиенты сейчас обращаются в компанию по их рекомендациям.

В первый год работы форвардной программы агробизнес ОККО поступило 96 заявок, а сегодня компания работает уже с 400 заявками. Общая стоимость всех заявок по форвардным договорам за время работы этого направления OKKO Group в минувшем году составила 5 млрд грн.

Одним из важных преимуществ партнеры ОККО Group называют гибкость форвардной программы.

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"Мы уже второй год подряд пользуемся форвардной программой OKKKO Group – и это очевидный ответ на вопрос, устраивает ли нас такое партнерство. И если в первый раз мы получали по программе исключительно минеральные удобрения, то сейчас привлекли и часть финансовых ресурсов. Нам импонирует профессиональность команды, с которой работаем: любые разъяснения касательно условий программы, нюансов документации мы получали четко, быстро, в любое время, даже нерабочее. Так же оперативно, в условленные сроки и в надлежащих объемах мы получали заказанный товар. Еще одно важное преимущество – программа достаточно гибкая. Коллеги из OKKO Group готовы идти навстречу, чтобы наиболее подходяще подстраивать условия партнерства под наши производственные нужды", - отмечает директор СФГ "Юлия" Виктор Рикун.

Участники форвардной программы – это в основном мелкие и средние хозяйства с угодьями от 500 до 30 000 гектаров, однако никаких ограничений по размерам земельного банка в компании не делают. Расчет по форвардным контрактам принимают зерновыми и масличными культурами, кукурузой. В дальнейшем порядка 70% сельхозпродукции, полученной от производителей по форвардным контрактам, компания экспортирует. По объему экспорта зерновых в 2018 году направление вошло в топ 20. Выручка агронаправления компании за 2019 финансовый год составила порядка 4,5 млрд грн.

Помимо развития форвардной программы, компания активно работает и в направлении спотовых закупок на рынке зерновых и масличных культур и их продуктов переработки. Суммируя все направления закупок, агронаправление группы за 2016-2017 календарные годы отправило на экспорт около 940 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Дополнительные услуги для участников форвардной программы

Популярности форвардной программы OKKO Group способствует и отсутствие лишних формальностей и бюрократических проволочек при составлении контракта. В компании говорят, что экспресс-анализ насчет возможности предоставления финансирования делается на протяжении одного дня, а подписать форвардный контракт и получить финансирование можно уже в течение недели.

При этом в самой компании постоянно работают над расширением спектра услуг для сельхозпроизводителей. Так, в период острой нехватки вагонов ("вагонный кризис") компания закупила 20 зерновозов для перевозки сельхозпродукции, а в 2019 году – еще 25. Инвестиции холдинга в этот проект составили порядка 100 млн грн. Теперь зерновозы используются как для обслуживания партнеров ОККО, так и для выполнения отдельных контрактов с агропредприятиями страны.

Еще одной дополнительной услугой, которую компания теперь предлагает агробизнесу, стало хранение минеральных удобрений. Мелкому и среднему бизнесу не выгодно покупать удобрения вагонами, к тому же не у всех есть помещения для их хранения. Поэтому компания оборудовала несколько собственных баз минеральных удобрений, откуда их доставят аграриям в нужных количествах и в короткие сроки. Так, в Ярмолинцах Хмельницкой области и Новой Любомирке Ровенской области расположены склады для 6 тыс. сыпучих минудобрений, в Вапнярке Винницкой области находится склад для жидких минеральных удобрений (объем 6,5 тыс. тонн).

В ближайшее время появятся и новые услуги для участников форвардной программы.

"Агронаправление OKKO Group планирует и дальше расширять перечень услуг для аграриев. В частности, будем предоставлять услуги хранения зерновых культур и услуги по сушке кукурузы на собственных мощностях. Во втором полугодии 2020-го должны запустить собственное производство, а точнее – предприятие по переработке масличных культур, которое будет располагаться в Тернопольской области", - делится планами гендиректор агронаправления группы ОККО Александр Николенко.

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