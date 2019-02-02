Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Фото: Pixabay

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/485/4cd/5c54854cd28b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/485/4cd/5c54854cd28b4.jpg 2019-02-02T07:51:00+02:00 Экономика Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Для этой профессии нет отдельной графы в официальной статистике средних зарплат. Но всем известно и так, что эта профессия – одна из самых высокооплачиваемых в стране. Речь – о профессии айтишников, программистов, работников сферы IT-технологий.

В то время как средняя зарплата по стране в декабре 2018 года, по данным Укрстата, составляла 10 573 грн, средняя зарплата айтишника, по неофициальным данным, составляла порядка 2000 долларов, или 56 тыс. грн.

Анализ занятости и оплаты труда в сфере информационных технологий регулярно проводит сайт dou.ua путем опроса представителей этих профессий. Причем из комментариев к результатам опросов видно, что многие считают полученные данные даже заниженными.

Последнее исследование dou.ua, проведенное в декабре, показывает, что самой популярной специальностью в сфере IT является software engineer – разработчик программного обеспечения. Из 10 тыс. респондентов, принявших участие в опросе, таких оказалось 25%. Именно их средняя (а точнее, медианная) зарплата в декабре доросла до 1900 долларов, или около 53 тыс. грн, причем уже "чистыми", т. е. уже после вычета налогов. Наименьшая зарплата в сфере IT у тестировщиков – в среднем 500 долларов, или ок. 14 тыс. грн по курсу декабря. Наивысшие зарплаты у руководителей проектных групп системных архитекторов – 5000 дол., или 140 тыс. грн.

Заместитель руководителя Стратегической консультативной группы по поддержке украинских реформ Павел Кухта подсчитал, что одно рабочее место в сфере IT обеспечивает материальное благополучие для 11,5 граждан Украины.

"В украинском IT-секторе сейчас заняты 127 тысяч работников, которые в среднем получают около 2000 долларов в месяц, то есть в несколько раз выше средней зарплате по стране. С учетом разницы в ценах, в плане материального благополучия эти люди уже целиком сопоставимы с западным средним классом. Согласно исследованию, проведенному в 2016 году PWC (международная исследовательская компания, – ред.), один занятый в IT создает в среднем 3,6% смежных рабочих мест. По статистике, у нас в стране занятость составляет 16,5 млн человек, около 40% от общего числа населения в 42 млн. В среднем выходит, что 1 занятый человек содержит 1,5 незанятых (дети, пенсионеры, неработающие члены домохозяйств и т.д.). Если это все подытожить, выходит, что одно рабочее место в IT, с учетом смежных рабочих мест и лиц на содержании, в среднем может обеспечить пристойный или высокий уровень материального благополучия для 11,5 человек", – написал он в Facebook.

По подсчетам эксперта, 3,7 млн айтишников могли бы обеспечить всю страну.

Как подсчитывается число смежных рабочих мест, которые обеспечивает та или иная отрасль, рассказал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

"Есть разные подходы к такого рода подсчетам. Например, могут исходить из того, что, если человек заработал определенную сумму, он ее потратит, и это экстраполируется на создание рабочих мест", – говорит он.

Также в расчет может браться использование одной отраслью продукции другой. Как, например, строительство использует продукцию мебельной и текстильной промышленности, производителей электрики, сантехники и многих других, обеспечивая при этом порядка 7 рабочих мест в смежных областях на одного строителя.

По словам Боярчука, в принципе, любая развивающаяся отрасль экономики создает дополнительные рабочие места в смежных отраслях. Чего нельзя сказать о субсидируемых отраслях.

"IT действительно очень перспективная отрасль. Она живет фактически вне регуляторного поля, и это, наверное, к счастью. Потому что, если бы они жили в рамках украинского регуляторного поля, перспективы их развития были бы под сомнением, как и все, что регулируется со стороны государства", – говорит эксперт.

Кроме IT, перспективной отраслью развития экономики Дмитрий Боярчук считает сельское хозяйство, которое дает основную часть валюты в страну, а следственно, доход людям, занятым в этой отрасли и стабильность гривни. Развитию других отраслей экономики, по его мнению, мешает именно изменчивость регуляторной среды, нестабильность бизнес-климата.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает расчеты "дополнительных мест" неточными, а влияние диджитал-индустрии на экономику неоднозначным.

"Я к таким цифрам отношусь как к публицистике. Эта оценка довольно приблизительна, и считать ее точным расчетом не стоит. С одной стороны, работа программистов способствует повышению продуктивности труда, и в этом их позитивное влияние на экономику. Но с другой стороны, возможно, из-за развития технологий какое-то количество людей вынуждены будут идти на биржу труда, то есть влияние на экономику неоднозначное", – говорит он.

Кроме того, поскольку многие представители IT работают по заказу зарубежных компаний и выпускают продукт для других стран, своей работой они развивают экономику стран заказчиков, а не Украины, говорит эксперт.

"Как правило, большая часть заказов идет из развитых стран, а мы получаем ненамного больше, чем составляет их зарплата", – считает Тарас Козак.

Тем не менее в Украине IT-отрасль давно рассматривается как "движущая сила" экономики. В Экспортной стратегии Украины на 2017-2021 годы информационно-коммуникационные технологии значатся первыми среди секторов, которые обозначены как наиболее инновационные, способные создать наибольшую добавочную стоимость, а также способные ускорить развитие предпринимательства в Украине и экономики в целом.

Как заявлял в одном из своих выступлений в 2018 году президент Украины Петр Порошенко, по вкладу в экономику IT-отрасль в Украине находится на третьем месте после аграрного сектора и металлургии. Долю IT в структуре ВВП он оценил в 3%. А прирост числа людей, занятых в области информационных компьютерных технологий, оценивается примерно в 25% в год.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о важных новшествах для кошельков украинцев в 2019 году, а также о том, какой прогноз для украинской экономики сделали представители отечественного бизнеса.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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