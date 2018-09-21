Как бороться с "лесной мафей": спецрепортаж "Сегодня"
Может ли Украина справиться с контрабандистами и браконьерами – выясняли журналисты
Война за зеленые Карпаты: может ли государство победить браконьеров и контрабандистов? И как расправляются с теми, кто сует нос в дела "лесной мафии"?
Смотрите сегодня, 21 сентября, в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам украинского леса. Борьба продолжается!"
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как бороться с незаконной вырубкой лесов, выступив с предложением ужесточить контроль за лесхозами.
Кроме того, премьер предложил обратиться к Евросоюзу с тем, чтобы получить таможенные данные ЕС о ввозе леса, что позволит расширить информацию о масштабах контрабанды древесины.
"Отдельно хочу сказать, что я обращусь к общественности с тем, чтобы они постоянно, 24 часа в сутки, в рамках своих возможностей мониторили ситуацию и по вырубке, и по пропускам. Потому что такие вещи не замечать можно только тогда, когда отворачиваешь голову", – добавил Гройсман.
Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк.
Также напомним, что у Ляшко предлагают стратегию борьбы с контрабандой леса-кругляка - за последние четыре года, несмотря на мораторий, незаконный вывоз необработанного дерева из Украины увеличился на 75%.
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