За четыре года охватить страну 4G вполне реально, говорит эксперт

Кабинет министров перераспределил частоты 800-900 МГц, это даст мобильным операторам возможность расширить покрытие, чтобы на автотрассах и в селах была связь поколения 4G. В правительстве хотят до 2024 года покрыть мобильным интернетом 95% страны. О том, как будет расширяться покрытие 4G, идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

"Базовые станции этого диапазона (800-900 МГЦ) имеют большую дальность по сравнению с 1800 и 2600 МГц, это позволит охватить скоростным мобильным интернетом большую территорию", – говорит президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Закарпатская область станет первой, где операторы начнут перестраивать свои базовые станции и запустят 4G в диапазоне 900 МГц. Это одно из условий НКРСИ. А до конца ноября 2020 года 4G на частотах 900 МГц появится во всех областях страны и будет расширяться.

Операторы обязаны обеспечить мобильную связь четвертого поколения в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2 000 человек при покрытии не менее 90% населения Украины; в течение 30 месяцев – на международных автомобильных дорогах; в течение 48 месяцев – на национальных автомобильных дорогах, уточняют, в свою очередь, в lifecell.

"В первую очередь, важно, что будут охвачены села. Сельские жители получат доступ к быстрому мобильному интернету. Часто за пределами городов и поселков городского типа нет доступа даже к фиксированному интернету. На сегодняшний день нет тарифов, которые бы не предвидели хотя бы какой-то объем интернет-услуг. Это значит, что резко увеличится территория, на которой украинцы будут оставаться на комфортном уровне связи. За четыре года охватить страну 4G вполне реально", – говорит Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка.

В тренде Как будет расширяться покрытие 4G: стали известны подробности

Покрытие 4G в Украине. Карта НКРСИ

Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперт дал ответ, нужна ли Украине связь 5G .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "4G будет в каждом селе: когда всю Украину покроют скоростным интернетом" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине официально представили мобильное приложение "Дія". Подробности – в сюжете.

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