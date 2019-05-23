Как вырастет экономика Украины: Всемирный банк подтвердил прогноз
В ВБ заявили, что в 2019 году рост украинской экономики замедлится
Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%. Об этом заявила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%... В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", – сказала она на пресс-конференции.
Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд. В январе-марте 2019 года рост экономики составил 2,2%.
В конце апреля Национальный банк Украины сохранил прогноз по темпам экономического роста страны – в 2019 году рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, в 2020 – 2,9%, а в 2021 – 3,7%.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.
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