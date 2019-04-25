Как будет расти украинская экономика: прогноз Нацбанка

Регулятор озвучил прогноз по росту ВВП на три года

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз по темпам экономического роста – в 2019 году рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается на уровне 2,5%, в 2020-м – 2,9%, а в 2021-м – 3,7%. Об этом сегодня, 25 апреля, информирует пресс-служба регулятора.

По данным НБУ, рост реального ВВП в этом году только до 2,5% обусловлен замедлением глобальной экономики и мировой торговли, сдержанной фискальной политикой из-за необходимости погасить значительные объемы госдолга, а также жесткими монетарными условиями.

При этом в НБУ напомнили об ожидаемом снижении урожая зерновых и масличных после рекордных показателей в 2018 году.

"Основным драйвером экономического роста будет оставаться внутреннее потребление. Однако его прирост замедлится под влиянием снижения темпов роста реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Инвестиционный спрос будет сдерживаться политической неопределенностью в год двойных выборов", – сказано в сообщении.

Напомним, аналитики Всемирного банка сообщили, что рост ВВП Украины может достигнуть 4% в год в среднесрочной перспективе, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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