Как будут расти цены в 2019 году: Гройсман раскрыл бюджетный прогноз

Пока в Украине временно замер рост цен, а уровень инфляции в 2019 году составит не более 10%. Такой прогноз Кабинета министров Украины озвучил глава правительства Владимир Гройсман во время форума "Реанимационного пакета реформ" (РПР), передает "Укринформ".

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", – сказал Гройсман.

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По его словам, кроме того прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%.

"Вот и рамка, которую мы должны удерживать", – сказал Гройсман.

Гройсман вновь заверил, что проект государственного бюджета на 2010 год правительство передать на рассмотрение Верховной Рады в установленный законом срок, то есть до 15 сентября.

"Рассчитываем, что бюджетный процесс будет системным. 15 сентября мы внесем проект закона [в Верховную Раду]. За месяц будет его первое чтение, дебаты, дискуссии. Мы будем стоять на позициях реалистичности бюджета и невозможности раздачи расходов, является принципиальным вопросом", – добавил премьер.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, что подорожает в Украине в ближайшее время. Согласно прогнозам, несмотря на общее снижение инфляции, осень готовит ряд неприятных "сюрпризов" для семейных бюджетов.