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Как депутаты готовятся к принятию закона, который откроет путь к помощи МВФ

6 апреля, 22:17

Виктория Подолянец

Накануне экономического кризиса, который сопутствует пандемии, народные депутаты усложняют принятие закона о банках

В закон о банковской деятельности, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано уже более 13 тысяч поправок, причем более 6 тысяч – одним депутатом. Об сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Более 6000 правок подал один депутат – Антон Поляков. Он был мажоритарщиком по округу 206 от фракции "Слуга народа", теперь – внефракционный, отметила Зинкевич в Facebook.

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Всего депутаты от "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в этот закон, чтобы не допустить его принятия.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума, принять во втором чтении закон о банковской деятельности и внести изменения в бюджет. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до 5 млрд долларов.

Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, но официальные документы еще не подписаны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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банки Верховная Рада карантин ПриватБанк закон экономический кризис коронавирус пандемия рецессия МВФ

Источник: Сегодня

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