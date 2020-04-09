Как долго Украине придется ждать денег от МВФ, если Рада проголосует: названы сроки

Украина может получить солидное финансирование в самые сжатые сроки после одобрения земельной реформы и закона о банковской деятельности

После одобрения Верховной Радой необходимых законов, которые запустят в Украине земельную реформу и усовершенствуют банковское законодательство, Международный валютный фонд (МВФ) в течение двух недель примет решение о выделении транша. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

Но если ВР не примет закон о банках, к которому в парламенте уже внесли 16 тысяч поправок, может ли так случиться, что международные доноры удовлетворятся запуском в Украине земельной реформы и все же выделят деньги?

Реклама

"Нет. Два этих закона должны быть приняты. Процедура такая: как только эти два закона будут приняты, МВФ в течение двух недель примет решение о выделении транша. Глава НБУ и министр финансов все это подпишут, и на следующий день вы получаете деньги", – пояснил Аслунд.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с Международным валютным фондом. И нашему государству нужно поспешить, чтобы получить эти деньги, потому что в условиях пандемии коронавируса и глобальной рецессии, уже 80 стран обратились за помощью к МВФ.

Напомним, внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

Это заседание, на которое будет вынесен на голосование принятый в первом чтении банковский закон, будет играть ключевую роль для экономики страны. Об этом в своей авторской заметке для Центра анализа европейской политики заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что банковский закон необходим для выделения помощи от Евросоюза (500 млн долларов), Всемирного банка (1 млрд долларов) и подписания с Международным валютным фондом новой программы финансирования на 8 млрд долларов. При этом МВФ готов оперативно выделить не менее 2 млрд долларов, что позволит практически сразу же направить средства на борьбу с эпидемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама