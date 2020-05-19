Как государство поможет ФЛП и безработным: в "Слуге народа" раскрыли детали

Часть бюджета фонда борьбы с COVID-19, в который заложено 64,7 млрд грн, потратят на поддержку малого бизнеса, наемных работников и временно безработных. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

В Украине считается, что одной из категорий граждан, на которых сказались карантинные мероприятия, стали физические лица-предприниматели (ФЛП – русс., ФОП – укр.). Сотни тысяч людей, которые работали преимущественно в сфере предоставления услуг, полностью или частично остались без работы и находятся в тяжелом материальном положении. Больше всего среди них страдают ФЛП 1-й и 2-й групп, не имеющих наемного персонала.

"Именно поэтому государство предоставило им дополнительную помощь на детей. Во время карантина на каждого ребенка в семье ФЛП будут выплачивать 1779 грн на ребенка до 6 лет и 2218 грн на ребенка от 6 до 10 лет включительно. 7 мая Бюджетный комитет согласовал выделение из Стабфонда более 1,6 млрд грн для проведения в мае-июне 2020 года этих выплат. По нашим расчетам, деньги получат почти 300 000 семей", – говорит Аристов.

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Он напомнил, что получить эту помощь можно через электронный сервис на сайте Минсоцполитики, через местное отделение органов соцзащиты или с помощью портала "Дія" (раздел "Пенсии, льготы и помощь").

Помимо этого, во время карантина выросло число получателей пособия по безработице.

"Средств на пособия по безработице в бюджете было недостаточно. Поэтому 30 апреля Бюджетный комитет согласовал выделение из Стабфонда 6 млрд грн для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы", – отметил Аристов.

Он добавил, что эти средства направят субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время. Для этого работодатель должен обратиться в центр занятости по месту регистрации его как плательщика ЕСВ.

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Процедура получения упрощена, однако нужно предоставить такие документы:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;

сведения о работниках, имеющих право на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты ЕСВ.

Получат помощь и те украинцы, которые потеряли работу.

"Выделенные из Стабфонда средства позволят увеличить минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1000 ежемесячно, а максимальный размер такой помощи будет достигать 4723 грн. Важно, что люди будут получать деньги с момента регистрации. При этом сама процедура получения статуса безработного максимально упрощена, и это можно будет сделать онлайн", – напомнил Аристов.

По его словам, такое решение позволит оказать помощь по безработице более 600 тыс. граждан.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина.

Правительство также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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