Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Требования инвесторов "зеленой" энергетики к правительству и какие последствия могут быть в случае их невыполнения

Об этом Игорь Тынный, предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре, написал в колонке на "Экономической правде".

Год назад мы с коллегами из Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) криком кричали, протестуя против преждевременного введения нового рынка электроэнергетики. Я, в частности, написал колонку и большинство прогнозов, данных нами тогда, к сожалению, уже сбылись.

Сейчас опять есть необходимость зафиксировать "для истории" какие предложения индустрия ВИЭ выносит на рассмотрение Правительства и что из этого Правительство не хочет (или не может) услышать и, напротив, на какие требования Правительства инвесторы не желают (или не могут) согласиться. Через пару лет будет проще анализировать, куда мы пришли и почему там оказались.

Полный провал "нового" рынка электроэнергетики

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Новый рынок оказался катастрофическим "недорынком". По заявлению нового и.о. министра Минэкоэнерго Ольги Буславец, суммарно дефицит средств в этом году не менее 50 млрд грн. Справедливо будет искренне ей посочувствовать.

Проблемы созданы на 90% ручным регулированием НКРЕКП и циничными действиями политиков из "ферросплавного" лобби, а разгребать эти "авгиевы конюшни" предстоит Минэкоэнерго и новому Кабмину.

Судите сами. НАЭК "Энергоатом" — полубанкрот, не может полгода рассчитаться за импортное топливо и берет кредиты для выплаты зарплат персоналу. Розничный тариф для населения, де-факто, ниже даже тарифа на транспортировку энергии.

Само производство энергии для населения является, в сущности, бесплатным. Регулятор НКРЕКП не стал независимым органом и шага не делает без согласования с ОПУ и главой комитета ВРУ. Который, в свою очередь, и начинает и заканчивает свой день шельмованием отрасли возобновляемой энергетики (ВИЭ).

ГП "Укринтерэнерго", он же ПОН (покупатель последней надежды) – банкрот с момента регистрации. Старое ГП "Энергорынок" "кинуло" генерацию на 25 млрд грн и пытается зафиксировать этот "успех" самостоятельно ликвидировавшись.

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Относительно хорошо дела обстоят только у систем распределения на уровне облэнерго. Там и красть получается на "социальной" цене электричества для населения, и тарифы утверждаются регулятором достаточные.

Общество и дальше верит в сказки про сверхдоходность инвестиций у возобновляемую энергетику в Украине. Нам нечего противопоставить отлаженной машине лжи и пропаганды телевизионных групп "1+1" и ICTV, да и цели такой нет.

Правительство & Бизнес

Коротко, что предлагали инвесторы в возобновляемые источники энергии, то так и не договорились с Правительством:

Налоги можно платить честно.

Индустрия ВИЭ заплатила в 2019 году почти 20 млрд грн налогов при суммарном валовом доходе в 28 млрд грн. Феноменально высокая цифра объясняется прозрачностью отрасли и авансированием НДС при строительстве новых объектов. В пересчете на 1 квт/час энергии это выше чем в 9 раз в сравнении с традиционной генерацией из угля.

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Перспектива потерять 5-6 млрд грн поступлений от налога на прибыль ради сокращения дефицита ГП "Гарантированный покупатель" на 7-8 млрд грн Правительство почему-то не пугает.

И мне, как экономисту, в условиях жесточайшего бюджетного дефицита, это слышать удивительно. Ибо на ГП "ГарПок" бюджет Украины не тратит ни копейки. Принцип "своя рубаха ближе к телу" в Кабмине не действует. Министра финансов инвесторы за год не видели ни разу.

Все ранее понесенные затраты и ранее сделанные уступки забыты.

Команда Президента Зеленского не имеет никакого отношения к тому, что в Украине за 6 лет после бегства Януковича и Клюева был открыт рынок возобновляемой энергетики, в него вложились почти 30 тысяч малых и больших инвесторов.

Как будто не сами зеленые энергетики добились вместе с предыдущей властью постепенного снижения тарифа по СЭС с 46 до 11 евроцентов, введения принципа аукционов, отказа от льготы по налогу на прибыль, отказа от договоров pre-ppa, ограничения сроков действия, выданных в стране технических условий на подключение.

Власть не преемственна у нас. Каждая последующая итерация членов Правительства и членов Парламента искренне считают, что имеют моральное право заново обсуждать условия заключенных ранее договоров. Иностранцев это, так же искренне, шокирует.

Правительство навязывает недобровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов, что противоречит Европейской энергетической хартии.

Если раньше обсуждался принцип NPV-нейтральности (формула ниже доходность сейчас взамен за более длительный срок действия контракта), то сейчас речь идет, преимущественно, об обычном haircut (на финансовом сленге – обрезание задним числом).

Деньгами от ВИЭ можно стимулировать строительство маневренной генерации.

Предложение индустрии уменьшить процент haircut и взамен ввести дополнительный налог в размере 5% от оборота на энергию ветра и солнца с целью сформировать спецфонд бюджета для стимулирования строительства высокоманевренной генерации и систем накопления энергии, а также объединения с ENTSO-e – Правительством также отклонено. Способы решения этих стратегических задач правительством неясны.

"Обрезание" без экономических расчётов.

Правительство, ссылаясь на позицию отдельных депутатов ВРУ, хочет очень простую формулу "обрезания задним числом" с удобными "круглыми" цифрами.

Риторика приблизительно такая: депутаты не проголосуют за снижение тарифов менее 20%, потому что у них такие ожидания. Экономических расчётов под этими ожиданиями, очевидно, никаких нет. Украина возвращается в эпоху социализма?

Окупаемость маленьких станций отличается от больших.

Инвесторы в ВИЭ просят сделать более сложную градацию снижения тарифов с целью повышения ее справедливости и расширения числа компаний, кто согласится на "добровольное" снижение.

Трудно требовать от малой СЭС мощностью 5 МВт в Хмельницкой области таких же уступок как от 200-мегаватной СЭС на юге Одесской области. Окупаемость этих проектов существенно разнится. Мы просили 5% или, хотя бы, 2.5% разницы в обрезании тарифов. Пока безрезультатно.

Генерация до 1 МВт должна развиваться без изменений.

Будущее украинской генерации – в демонополизации системы, в распределенной генерации.

Удивительно слышать как ДТЭК, который только ленивый не обвиняет в монополизме, отстаивает право малой солнечной генерации до 1 Мвт развиваться дальше без обрезания тарифов. А Правительство пока не соглашается. Все с ног на голову стало.

Инвесторыа требуют отмены постановления НБУ, которое запрещает продлевать сроки погашения кредитов.

Очень важный пункт. Инвесторы настаивают, что ретроспективное снижение тарифов на ВЭС и СЭС без одновременной реструктуризации кредитов в государственных банках – практически невозможно.

Банковское законодательство в Украине более чем строгое. Госбанки выдали кредитов инвесторам в ВИЭ на сумму свыше 1 млрд евро (точные суммы почему-то являются тайной – вопрос почему?).

В тренде Евро поднялся выше психологической отметки: курс НБУ

В среднем кредиты выдавались на 5 лет, из которых прошли уже 1,5-2 года. Примерно столько же кредитов выдал ЕБРР. Логичный вывод: инвесторы должны погашать в ближайшие 4 года около 400-500 млн евро в год тела кредитов и процентов по ним.

Ни один человек, в здравой памяти, не согласится потерять не только свой бизнес, но и личное залоговое имущество, которым поручался за кредиты.

Пока речь шла о haircut на уровне до 10% – инвесторы могли пожертвовать своей прибылью. Поскольку Правительство настоятельно требует больших "жертвоприношений", а свободный (после обслуживания кредитов) денежный поток многих проектов при этом становится отрицательным – инвестора требуют отмены постановления НБУ №351, которое де-факто запрещает продлевать сроки погашения кредитов.

Если бы государственные банки "растянули" возврат средств на более длинный период в 7-10 лет, согласиться со снижением тарифом было бы легче.

Секьюритизация долгов.

Долги за произведенное и неоплаченное электричество. Правительство просит 18 месяцев на погашение существующих долгов. Эдакий беспроцентный гривневый кредит без четких сроков и обязательств. Вопрос прежний. Как предпринимателям обслуживать свои кредиты при этом?

Предложение индустрии ВИЭ в данном случае включает вариант секьюритизации долгов (превращения их в ценные бумаги). Большинство инвесторов в ВИЭ готовы сделать полный зачет долгов ГП "ГарПок" в погашение долгов перед госбанками, не "вынимая" себе ни копейки прибыли.

Поскольку, вследствие череды управленческих просчетов, тяжелых погодных условий и эпидемии коронавируса, макроэкономическая стабильность Украины сейчас под большим сомнением, и в следующем году нельзя исключать варианта масштабной девальвации гривны – честнее сейчас сделать зачет встречных требований государства и энергетиков.

Особенно, вспоминая пункт 1 этого опуса – о прозрачности отрасли и суммах уплаченных налогов.

Ответственность за небалансы.

Сей термин понимают только специалисты. Речь о введении прогнозирования выработки ВИЭ и финансовых штрафах за неточность прогнозов. Упрощенно скажем, что достигнут сложный компромисс и зеленые энергетики согласны на ускоренное введение норм ответственности, хоть никто к этому и не готов технически.

Украина отворачивается от Европы и прекращает "зелёный" энергетический переход.

Строительство новой генерации и проведение аукционов взамен устанавливаемых новых тарифов. Предыдущее правительство напрочь провалило этот вопрос и не видно никаких шансов на изменение ситуации.

Следует признать факт: развитие ВИЭ полностью останавливается, группа "Приват" с коллегами добились своего.

Премьер-министр Денис Шмыгаль декларативно сообщил нам в начале встречи, что поддерживает зеленую энергетику, но потом на практике более двух часов мы обсуждали как ее остановить.

Итог: все pre-PPA по солнечной энергетике прекращают свое действие с 1 июля (через 40 дней). Кто не успел построить свои объекты – потеряют все. Ранее потраченные десятки миллионов долларов на девелопмент, сети, проектирование, покупку земли и тд – все списывается на убытки.

Для ветростанций существенно лучше условия. Предполагается возможность достроить начатые объекты весь 2021 год и с небольшим 5% снижением тарифа – весь 2022 год. То есть, еще 2.5 года.

Предлагаемое снижение тарифа может приводить к снижению доходности проекта, но недопустимо делать проекты априори неокупаемыми.

Правительство предлагает снизить тариф с 11 евроцентов за кВт/час энергии СЭС еще ниже для проектов, которые строятся прямо сейчас. Представьте себе ситуацию, в которой вы заканчиваете проект с окупаемостью около 8 лет (нынешний уровень доходности), а вам, за один месяц до ввода в эксплуатацию, когда потрачены уже все средства, сообщают, что есть желание снизить еще тариф. Но "зеленый" тариф действует в стране только до конца 2029 года, осталось 9,5 лет.

Никто не осудит компанию за подачу иска в суд против Правительства, если его действия очевидно и заранее делают инвестиционный проект убыточным и нежизнеспособным.

Стимулировать надо будущее, а не убогое советское прошлое.

Безусловно, полная остановка девелопмента строительства любых СЭС размером больше 1 МВт мощности является дискриминационной. Это должно было по закону произойти после проведения успешных аукционов на право строить объекты возобновляемой генерации. Тысячи людей в новой индустрии девелопмента ВИЭ останутся без работы.

Всякий труд ценен, но давайте будем откровенны. 30 тыс. работников государственных шахт в Украине обречены потерять свою работу. Так же как когда-то вымерли профессии типа пастухов и кучеров. Добыча угля шахтным способом с таких глубин – прошлый век.

И Правительству наконец-то нужно это понять и начать процесс закрытия шахт. Не исключено, что для некоторых шахтёров отрасль ВИЭ может стать новым местом работы. Более того, деньги из налогов на ВИЭ можно было б перенаправить на их переквалификацию.

Ну что вам, коллеги, сказать в качестве постскриптума…

Хочешь мира – готовься к войне

Инвесторы суммарно вложили в индустрию ВИЭ около 10 млрд евро. Теперь мы прекрасно скоординированы и достаточно дружны.

Кумулятивно долговой и собственный капитал более чем на половину – иностранный. 7 послов подписали обращение к власти на прошлой неделе. Власть и его проигнорировала. В международные суды против действий Правительства не идем больше из соображений порядочности и патриотизма.

Нам кажется, Правительство в этот раз перестаралось в своем давлении на бизнес. И не нужно думать что это проблема лишь отрасли возобновляемой энергетики.

Сегодня пытаются кинуть инвесторов в "зеленую" энергетику, а завтра это случится с любым другим бизнесом. Такое недальновидное отношение на годы уничтожит инвестиционный климат в стране, что сильно откинет Украину в развитии.

Поэтому очень бы хотелось, чтоб Президент Владимир Зеленский нашел время в своем напряженном графике (без шуток) и лично уделил внимание предлагаемому Правительством и инвесторами компромиссу. Ибо, без его личной политической воли по дальнейшей реформе энергорынка, не позднее чем через полтора года начнется новый виток кризиса неплатежей в энергетике и проблемы только усугубятся. В понимании этого едины и бизнес, и Правительство.

Рано или поздно, вся энергетика Украины будет исключительно "зеленой". Раньше нами пренебрегали, а теперь мы вызываем раздражение. Это предсказуемо и намного лучше!

Все в традиционной генерации электричества эволюционно вымрет за следующие 30-40 лет. И атомная генерация тоже. А про угольные схемы и воровство на газо-мазутных блоках ГП "Центрэнерго" нашим внукам будут рассказывать приблизительно так же, как сейчас, излагают историю 20 съезда ЦК КПСС. Вроде и было, но никому уже не интересно.

Технологический и экологический прогресс не остановить. Ближайшая техногенная катастрофа (а она обязательно случится) напомнит украинцам о приоритетах.

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