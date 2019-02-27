Как индексация пенсий скажется на ценах: в Кабмине успокоили украинцев

Розенко объяснил, почему доплата 2410 гривен будет проводиться двумя траншами

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Как индексация пенсий скажется на ценах: в Кабмине успокоили украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/454/ef0/5c7454ef0df36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/454/ef0/5c7454ef0df36.jpg 2019-02-27T14:11:00+02:00 Экономика Розенко объяснил, почему доплата 2410 гривен будет проводиться двумя траншами

Выплата почти двум миллионам украинцев "пенсионной" компенсации в размере 2410 гривен не приведет к росту инфляции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко после заседания правительства.

"Общий объем этой программы – около 4,5 млрд гривен. Выплата этих средств разбита на два срока, это экономическая предпосылка, чтобы инфляционных процессов дополнительные пенсионные выплаты не вызвали. ... Никакого инфляционного рывка это не спровоцирует. На рынок выходит небольшая сумма денег, которая никак не повлияет ни на рост цен, ни на ослабление гривни", - сказал Розенко.

Напомним, автоматический перерасчет пенсий с 1 марта подразумевает, что выплаты повысятся для 8,1 млн из 10,2 млн пенсионеров. Пенсионерам, которым пенсия не повысится, будет направлена доплата в 2410 грн двумя траншами. Первая выплата состоится с 1 марта, вторая – с 1 апреля.

Как сообщалось, автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой:

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