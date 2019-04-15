Как изменилась цена пасхальной корзины: вырасли цены не только на куличи, но и на украшения и уборку дома

Рост цен небольшой, но ближе к дате подорожают ранние овощи

Фото: Pixabay

В этом году тот, кто решил печь пасхальный кулич дома, на покупку необходимых продуктов потратит 109 грн, что на 7 грн, или на 7,9%, больше, чем в прошлом году, подсчитали для "Сегодня" специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК). А пасхальная корзинка, в которую входят пасха, крашенки и буженина, обойдется ныне в 260,72 грн, что почти на 15 грн, или на 5,8%, больше, чем год назад. Для сравнения: в 2018 году пасхальная корзинка "потяжелела" сразу на 83%, или почти на 100 грн.

Фото: Сегодня

За год подорожало большинство ингредиентов кулича, снизилась цена только на сахар и яйца. Аналитик УАК Неля Онищенко отмечает, что, например, мука медленно, но стабильно дорожала на протяжении года.

"На начало апреля этот рост составляет 16,5%, кило муки обойдется в 13,7 грн, год назад было 11,76 грн, — подсчитала Онищенко. — Среди главных причин — стоимость зерна, которое за год подорожало на 8%. Растет также цена на молочные продукты, и лишь сезонность вносит коррективы, немного замедляя динамику. Сейчас украинцу, чтобы купить молоко, нужно потратить 23,8 грн/л, что на 9,8% дороже, чем год назад, масло подорожало на 9,5%, до 200 грн/кг. Стоимость изюма за год поднялась на 14,2%, до 143 грн/кг, дрожжей — на 26,2%, соли — на 33,4%. Смягчило ситуацию снижение цен на сахар и яйца".

По словам Онищенко, среди общих причин подорожания продуктов — увеличение себестоимости производства. Только в январе — феврале издержки производства в растениеводстве выросли на 4,7%, а в животноводстве — на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще одна проблема — постоянное сокращение поголовья КРС и свиней.

Несмотря на Пасху, цена на яйца немного снизится (около 1 грн на дес.), на сахар сохранится стабильной. На 3—5% (4—5 грн/кг) могут подорожать к праздникам свинина и мясные изделия. Причины традиционные — конец поста, плавно переходящий в майские праздники, когда многие поедут на пикник с шашлыками, поднимая спрос на мясо. Возможен рост цен на овощи в связи с предпраздничным ажиотажем, но это будет касаться рынков, тогда как супермаркеты будут привлекать покупателя акционными предложениями.

Аксессуары: в моде панетонне и топперы

Украинцы активно ищут в онлайне пасхальную атрибутику. По данным Prom.ua, наиболее популярны искусственные цветы (34 грн) и корзинки (плетеные из лозы — 165 грн). Еще в топ-5 товаров входят формы для выпечки (железные — 165 грн, бумажные — 60 грн), блендеры (470 грн), салфетки (53 грн).

"Украинцы заказывают праздничный декор — ангелов, деревянные пасхальные игрушки в виде цыплят и кроликов, деревянные крашенки. А с прошлого года в моде панетонне — сладкий итальянский пирог с засахаренными фруктами", — рассказывает пресс-секретарь Prom.ua Лилия Овчинникова.

По ее словам, пирог обойдется в 247 грн, а декор — в 45—300 грн.

Топперы — любопытный тренд пасхального декора этого года. Они украшают верхушку паски. Популярные варианты топперов — пряники в виде крашенок, кроликов и цыплят на шпажках (75 грн за 3 шт.). Еще актуальны топперы из фанеры с тематическими надписями (180 грн). А на замену пластиковым подставкам под паски и крашенки приходят экологичные — из дерева и фанеры (набор за 550 грн).

"Зачастую мастера сами украшают подставки резными элементами, гравировкой или декупажем. Но некоторые изделия из фанеры делают без декора. Получаются подставки-раскраски. Их можно расписывать акриловыми красками", — говорит руководитель Crafta.ua Ольга Костюк.

По ее словам, нынче популярны и семейные наборы украшений для корзин разного размера в едином стиле. Их декорируют лентами, цветами ручной работы, перьями и игрушечными кроликами (360 грн).

Перед праздниками украинцы активно ищут помощников для уборки дома (500—700 грн). Также популярная допуслуга — мытье окон. Если отдельно вызвать специалиста, который помоет окна, придется заплатить 400 грн. Также за день перед Пасхой люди будут передавать с курьерами пасхальные корзины. Доставка обойдется в 70 грн. А еще люди просят поваров испечь паски.

"В этом году заметили тренд: поварам поручают приготовить диетические и безглютеновые паски. За килограмм изделий готовы платить 170—250 грн", — отмечает маркетолог Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Напомним, ранее сегодня писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские. При этом перечень добавочных рейсов еще не окончательный.

Также мы выяснили, как будут работать банки на Пасху и майские. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.