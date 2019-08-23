Как изменилась "минималка" и доходы украинцев: появились итоги трех лет

Минсоцполитики сообщило, что с 2016 года уровень бедности в Украине резко сократился

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

С 2016 года минимальная заработная плата в Украине выросла в три раза, а средняя – в два раза, говорится в отчете Министерства социальной политики за три года.

"На протяжении 2016-2019 годов, после падения в 2014-2015 годах, наблюдается стабильная тенденция роста реальных доходов населения", – сказано в нем.

В течение трех лет реальные доходы населения постепенно росли: 2016 год – на 2%, 2017 год – на 10,9%, 2018 год – на 9,9%, первый квартал 2019 года – на 7,7%.

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С апреля 2016 года по июль 2019-го прожиточный минимум увеличился на 45%, минимальная зарплата – в три раза (с 1378 грн до 4173 грн), минимальный размер пенсии – на 45,6% (с 1074 грн до 1564 грн), средний размер пенсии – на 76,5% (с 1703 грн до 3006 грн) а должностной оклад работника первого разряда тарифной сетки – на 72%.

При этом средняя зарплата штатного работника выросла в два раза – с 4839 грн до 10 027 грн.

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Уровень бедности снизился на 23,5 процентных пункта (п.п.) – до 27,6%, а уровень бедности среди работающих – на 23,8 п.п., до 18,2%, тогда как в 2016 году составлял 42%.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Государственная служба статистики опубликовала уровень средней зарплаты по видам экономической деятельности. Лидером стала "финансовая и страховая деятельность", где в среднем зарабатывают 18 107 грн в месяц.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

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