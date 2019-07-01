Как изменились цены на крупы в Украине: назван лидер подорожания
Дорошенко сравнил цены на пшено, ячневую крупу, гречку, рис и манку
Вслед за подорожанием овощной корзины на 21% по итогам мая и на 86% с начала 2019 года, бакалейная корзина в Украине, куда входит по килограмму гречки, манки, пшена, риса и ячневой крупы, за пять месяцев подорожала на 13% – с 89,6 грн до 101 грн.
Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"С начала года пшено подорожало на невероятные 45%, но последний месяц большинство круп дешевело", – отметил он.
Эксперт также указал, как менялись цены на крупы с начала года:
- Пшено: декабрь-2018 – 23,9 грн, апрель – 32,5 грн, май – 34,7 грн.
- Ячневая крупа: 11,8 грн, 12,7 грн и 12,6 грн соответственно.
- Гречка: 16,3 грн, 16,7 грн и 16,5 грн соответственно.
- Рис: 23,8 грн, 23,1 грн и 22,8 грн соответственно.
- Манка: в декабре – 13,8 грн, в апреле и мае – по 14,4 грн.
Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что гречневая каша станет менее доступной для украинцев – цена вырастет на нее минимум на 25%.
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