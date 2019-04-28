Как изменились цены на мясо и яйца в Украине: итоги за три месяца

Мясная корзина в первом квартале 2019 года подешевела

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Мясная корзина по итогам января-марта 2019 года подешевела на 0,2%. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Мясная корзина – единственная среди продуктовых, которая подешевела с начала этого года", – отметил он.

Он показал динамику цен по каждому из продуктов:

мороженая рыба (кг): цена повысилась с 73,4 грн до 76,7 грн (+4,5%);

вареная колбаса (кг): с 93,2 грн до 94,1 грн (+1%);

куриная тушка (кг): с 57,8 грн до 58,3 грн (+0,9%);

сало (кг): с 76,3 грн до 76,6 грн (+0,4%);

филе куриное (кг): с 104,5 грн до 104,7 грн (+0,2%);

говядина (кг): с 128,1 грн до 127,6 грн (-0,4%);

свинина (кг): с 115,4 грн до 111,6 грн (-3,3%);

яйца (10 шт): с 24,6 грн до 22,7 грн (-7,7%).

Исходя из обнародованных данных, стоимость мясной корзины по состоянию на 1 апреля составила 672,3 грн.

Ранее Дорошенко сообщил, что мясная корзина по итогам 2018 года подорожала на 11% – с 518 грн до 575 грн. При этом тогда эксперты включили в нее по килограмму куриных тушек и филе, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.

Несмотря на прохладную погоду в апреле, редис и капуста из украинских теплиц появились на рынках на 10 дней раньше, чем в 2018 году. И стоят эти овощи дешевле, чем рассчитывали покупатели.





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