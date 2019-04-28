Как изменились цены на мясо и яйца в Украине: итоги за три месяца
Мясная корзина в первом квартале 2019 года подешевела
Мясная корзина по итогам января-марта 2019 года подешевела на 0,2%. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"Мясная корзина – единственная среди продуктовых, которая подешевела с начала этого года", – отметил он.
Он показал динамику цен по каждому из продуктов:
- мороженая рыба (кг): цена повысилась с 73,4 грн до 76,7 грн (+4,5%);
- вареная колбаса (кг): с 93,2 грн до 94,1 грн (+1%);
- куриная тушка (кг): с 57,8 грн до 58,3 грн (+0,9%);
- сало (кг): с 76,3 грн до 76,6 грн (+0,4%);
- филе куриное (кг): с 104,5 грн до 104,7 грн (+0,2%);
- говядина (кг): с 128,1 грн до 127,6 грн (-0,4%);
- свинина (кг): с 115,4 грн до 111,6 грн (-3,3%);
- яйца (10 шт): с 24,6 грн до 22,7 грн (-7,7%).
Исходя из обнародованных данных, стоимость мясной корзины по состоянию на 1 апреля составила 672,3 грн.
Ранее Дорошенко сообщил, что мясная корзина по итогам 2018 года подорожала на 11% – с 518 грн до 575 грн. При этом тогда эксперты включили в нее по килограмму куриных тушек и филе, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.
Несмотря на прохладную погоду в апреле, редис и капуста из украинских теплиц появились на рынках на 10 дней раньше, чем в 2018 году. И стоят эти овощи дешевле, чем рассчитывали покупатели.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как изменились цены на мясо и яйца в Украине: итоги за три месяца". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине начали продавать дешевые ранние овощи
Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами
Индекс пикника: для поездки на шашлык украинцам придется раскошелиться
За год стоимость продуктов для отдыха на природе заметно выросла