Как изменились цены в Украине: Госстат отчитался об инфляции

Сегодня, 09:34

Летнее падение цен коснулось не всех продуктов, а снимать жилье стало дороже

Фото: архив
Фото: архив

В августе 2018 года потребительские цены в Украине не изменились по сравнению с июлем-2018. При этом с начала года цены выросли на 3,6%, сообщает Государственная служба статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 0,6%. Больше всего (на 10,5% и 6,2%) подешевели овощи и фрукты. На 0,4-0,2% снизились цены на рыбу и продукты из рыбы, сало, масло.

В то же время на 6,0% подорожали яйца, на 1,1-0,3% – продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,3%. К слову, недавно Кабмин повысил минимальные цены на алкогольные напитки.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию – на 1,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,9%, водоснабжение – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей – на 1,6%, топлива и масел - на 1,1%.

Базовая инфляция, которая рассчитывается без учета кратковременных колебаний цен, в августе 2018 по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,1%, с начала года – 3,5%.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, что подорожает в Украине в ближайшее время. Согласно прогнозам, несмотря на общее снижение инфляции, осень готовит ряд неприятных "сюрпризов" для семейных бюджетов.
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Источник:

"Сегодня"

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