Как изменились цены за пол года: фрукты подорожали, а топливо стало доступнее

Эксперты: замедление инфляции арифметическое, дальше будет рост

Резкое падение цен на яйца сильно изменило картину. Фото: Pixabay

В Украине началось летнее снижение цен: по данным Госслужбы статистики, дефляция за июнь составила полпроцента. А с начала года все подорожало лишь на 3,6%. Впрочем, экономисты говорят, что дефляция получилась арифметическая — прежде всего из-за резкого удешевления яиц и природного газа, и прогнозируют ее рост во втором полугодии почти вдвое.

Фото: Сегодня

Самый большой вклад в июньское снижение цен внесли куриные яйца (они теперь стоят на 26% дешевле, по сравнению с маем, или около 4 грн за десяток) и овощи (–14,3%), как кстати, и должно быть, учитывая сезонность. По словам экспертов, начавшееся в конце июня подорожание борщевого набора статистика не учла, так как статданные для расчетов берутся на 25-е число каждого месяца, а цены на картофель и овощи из-за жары пошли вверх позже. Также дефляция получилась счет снижения цен на газ (на 6,4% к маю, или на 30 коп./куб. м) и на 10,3% (85 коп./куб. м) с начала года, на одежду и обувь (–3%) и еще на ряд позиций, подешевевших менее чем на 1%.

А вот за полгода цены все же выросли, причем стабильно росли с начала года: в январе и апреле — на 1%, в феврале — на 0,5%, в марте — на 1,2%, в мае — на 0,7%. Что больше всего подорожало за полгода — см. в инфографике. Аналитики Нацбанка уже отметили, что дефляция у нас случилась впервые за последние 11 месяцев. В итоге годовая инфляция замедлилась с 9,6% до 9%, по сравнению с маем. К слову, Украина выбыла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией и делит 22—24-е места с африканскими государствами Эритрея и Сан-Томе и Принсипи. На первом месте рейтинга — Венесуэла с почти 300 000% годовых, далее Зимбабве — 98% и Аргентина — 57%.

Мнение экспертов

Экономисты по-разному оценивают данные Госстата. Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин признает корректность цифр, хотя отмечает, что июньская дефляция получилась чисто арифметической за счет нескольких очень подешевевших позиций и укрепления доллара, поэтому население снижение цен почувствовало мало.

"В целом продуктовая корзинка подешевела за месяц на 1,1%, цены на промпродукцию не изменились, — анализирует Пендзин. — Сказалось удешевление топлива, цена которого есть в цене любого товара или услуги. Не повышались в июне и тарифы на "коммуналку", продолжил дешеветь газ. Поэтому я не удивлен, что зафиксирована небольшая дефляция".

А вот глава Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко привел свои расчеты цен.

"В июне продуктовая инфляция составила 0,4%, причем, по собственному мониторингу цен специалистами Ассоциации, в июне на 64% подорожала корзинка соцпродуктов, — отметил Дорошенко. — В топ-3 вошли: яблоки — 32% роста, пшено — 5,7%, ржаной хлеб — 1,5%, по 1% прибавили рис, пшеничный хлеб, куриное филе и вареная колбаса. От 0,5% до 0,9% поднялись цены на батон, ячневую и манную крупы, свинину, куриные тушки, мороженую рыбу и сахар. Не изменилась цена на сало и сливочное масло".

Дорошенко напомнил, что в Госбюджет-2019 заложена плановая инфляция 7,4% за год. По его словам, планы станут реальностью, если потребительские цены будут падать три месяца подряд, но это "сродни чуду".

Прогноз: за год цены вырастут на 9%

Эксперты считают, что во втором полугодии рост цен ускорится.

"Ожидаем очень высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет", — говорит Пендзин.

Он называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, осеннее падение курса гривни выше 27,5 грн/долл, которое потянет за собой удорожание импорта (прежде всего топливо, автомобили, бытовая техника, электроника). С ним согласен Дорошенко, но он более оптимистичен:

"За год инфляция составит 8—8,5%, не более. Уже в июле дефляции не будет из-за повышения акцизов на алкоголь, роста соцстандартов. Ждем небольшую инфляцию, менее 0,5%".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, почему помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом. Эксперты рассказали, как непогода убивала украинские посевы.

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