Как изменились потребительские настроения украинцев: появились итоги исследования
Рост индекса потребительских настроений остановился после двух месяцев резкого подъема
На фоне данных о том, что расходы украинцев превысили доходы по итогам первого квартала 2019 года, индекс потребительских настроений в июне снизился на 0,4 пункта до 82,4 по сравнению с маем.
Это следует из результатов исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital.
"Незначительное снижение получили индексы ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет и целесообразности делать крупные покупки при незначительном росте индексов текущего личного материального благосостояния и ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года", – отметили аналитики.
В то же время индекс текущего положения снизился на 0,3 пункта до 71,1. При этом индекс текущего личного материального положения составил 62,4 (+1,8 пункта), а индекс целесообразности крупных покупок уменьшился до 79,9 (-2,4 пункта).
Индекс экономических ожиданий в июне снизился на 0,5 пункта до 89,9. Его составляющие изменились так:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился до 86,8 (+0,6 пункта);
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос до 91,2 (+1,2 пункта);
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет снизился до 91,8 (-3,3 пункта).
"Рост индекса потребительских настроений остановился после двух месяцев резкого подъема. Индекс целесообразности делать крупные покупки уменьшился и вернулся на уровень апреля. Индекс девальвационных ожиданий несколько подрос, однако остается ниже уровня лета прошлого года. Существенное снижение индекса потребительских настроений произошло в Киеве: индекс вернулся на уровень января 2019 года", – добавили аналитики.
Они отметили, что данное снижение компенсировалось за счет роста в центральном, южном и северном регионах.
Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".
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