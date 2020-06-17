Как изменится прожиточный уровень: что планирует Кабмин

Правительство намерено изменить подход к определению и применению прожиточного минимума. О шагах, которые собираются предпринять, читайте в авторской статье на сайте "Сегодня" – "На сколько хотят увеличить пенсии и зарплаты украинцев: разбор программы Кабмина".

Нынешний Кабмин анонсировал повышение размера прожиточного минимума до реальной величины. С 1 января 2021 года прожиточный минимум должен составлять не менее 40% медианной зарплаты в Украине за предыдущий год, говорится в программе.

Медианная зарплата – это середина шкалы зарплат всех работников. То есть, если средняя зарплата рассчитывается путем нахождения среднего арифметического между минимальными и максимальными зарплатами, с учетом огромных зарплат топ-менеджеров, то медианная учитывает еще и то, сколько человек получают ту или иную зарплату. Поэтому, как правило, медианная зарплата оказывается ближе к "среднестатистической", чем средняя. И значительно ниже средней. В отличие от западных стран, в Украине медианную зарплату если и считают, то публикуют эти данные далеко не регулярно.

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Так, сообщалось, что по состоянию на октябрь 2019 года медианная зарплата у нас составляла 7661 грн, тогда как средняя – 10 727 грн. Это значит, что половина украинских работников получали зарплату 7661 грн и ниже.

Если учесть, что рост зарплат за 2020 год ожидается совсем небольшой, менее 5%, можно посчитать, каким может быть реальный прожиточный минимум, по прошлогодним данным. 40% от 7661 грн – это порядка 3065 грн.

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Таким или чуть выше может оказаться "реальный прожиточный минимум" к началу 2021 года. Такими же должны быть минимальные солидарные пенсии и социальные пособия, которые "привязаны" к прожиточному минимуму. Хотя на днях министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что реальный прожиточный минимум в стране составляет порядка 4,2 – 4,3 тыс. грн.

Напомним, зимой власти планировали привязать зарплаты чиновников не к прожиточному минимуму, а к минимальной зарплате.

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Новости "Сегодня" ранее также рассказывали о потребительской корзине и реальном прожиточном минимуме украинских селян:

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