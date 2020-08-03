Не догнали, но придется перегнать: как карантин уничтожал экономику Украины

Тотальный карантин из-за эпидемии коронавируса жестко ударил по экономике Украины. Госслужба статистики опубликовала шокирующие данные из которых видно, насколько упали основные макропоказатели за второй квартал, когда карантинные ограничения были в самом разгаре.

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Сайт "Сегодня" разобрался, как падение экономики уже отразилось и как отразится во втором полугодии на жизни рядового украинца. А также – можно ли было избежать столь плачевных последствий и каким образом.

Главные макропоказатели

Оценивать нынешнее экономическое положение страны начнем с трех "китов": инфляция, зарплаты, курс доллара.

Инфляция за полгода оказалась незначительной. По данным Госстатистики, цены за январь-июнь выросли мало, всего на 2% по сравнению с декабрем 2019 года и на 2,4% по сравнению с январем-июнем 2019 года. При этом продукты подорожали больше – на 4,3% по сравнению с декабрем 2019 года и на 2,7% по сравнению с январем-июнем 2019 года.

Средняя зарплата за первое полугодие 2020 года составила 10928 грн, это плюс 9% роста или 902 грн по сравнению с январем-июнем 2019 года. По сравнению с первым кварталом 2020 года, во втором квартале имеем небольшое снижение: было 11006 грн, или на 74 грн больше. Тем не менее, с учетом низкой инфляции, средний украинец все же сейчас богаче, чем год назад.

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Курс доллара на начало января 2020 года был 24 грн/доллар, на конец июня – 27,2 грн/доллар. То есть гривня за полгода девальвировала на 13%. На конец июня курс доллара был 26,5 грн/доллар. Несложный расчет показывает, что средняя зарплата украинца в долларах за год, с июня по июнь, выросла на 19 долларов: было 407 долларов, стало 426 долларов.

При этом ситуация в экономике за первое полугодие стала хуже, чем год назад.

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Промышленность и сельское хозяйство

Как видно из данных Госстатистики, объемы промпроизводства в январе-июне 2020г. по сравнению с январем-июнем 2019 г. составили 91,7%. В том числе в добывающей промышленности – 93,7%, перерабатывающей – 90,4%.

В агросекторе падение больше: 81,3% период к периоду. Основной удар пришелся на растениеводство – всего 43,2% от уровня июня 2019 года. Животноводство почти не пострадало – 97,8%, на 2,2% ниже, чем год назад.

Транспорт и строительство

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Показатели транспорта по перевозке как грузов, так и пассажиров в разы ниже, чем год назад. Причина очевидна: запрет пассажирских перевозок на время карантина.

Так в январе-июне 2020 г. грузооборот составил 135,1 млрд тонно-км, или 80,4% от объема января-июня 2019 г. Перевезено 275,5 млн т грузов, или 83,7% от объемов января-июня 2019 г.

В январе-июне 2020 г. пассажирооборот составил 22,9 млрд пассажиро-км, или 44,1% от объема января-июня 2019 г. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1,21 млрд пассажиров, или 56,6% от объема января-июня 2019 г.

По видам пассажирского транспорта самое большое падение за год перевозок по воде – в 15 раз меньше пассажиров им воспользовались. Самое незначительное падение – в перевозках трамваями и троллейбусами, которые работали и во время карантина в ограниченном режиме – соответственно 64,2% и 59,7% от уровня первого полугодия 2019 г. Метрополитен перевез вдвое меньше пассажиров, чем год назад, железная дорога – 41,1%, автотранспорт – 56,6%, столько же, сколько в среднем по стране.

Очевидно, что самое большое падение пассажирских перевозок пришлось на второй квартал и на март, когда ввели карантин – 81,2% от уровня марта 2019 года. В январе и феврале объемы перевозок превышали прошлогодние на 0,6% и 0,1%.

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Объемы строительства остались на уровне прошлогодних 98,3%. Но их структура существенно изменилась. Удержать показатели удалось за счет возведения инженерных сооружений – дорог, мостов, путепроводов и т. д.: плюс 12,3% к первому полугодию 2019 года. А вот квартир и нежилых помещений построили меньше соответственно на 24,3% и на 5,6%.

Розничная торговля

Здесь имеем рост по сравнению с первым полугодием 2019 года, на 3%. Резкое падение продаж произошло во втором квартале – с +10,6% в марте до +3,2% в апреле и сохранилось практически на этом уровне в мае и июне. В январе было +12,1%, в феврале +13,5%. Как известно, в последние три года розничная торговля была основным драйвером прироста ВВП Украины.

Эксперты: карантин ускорил падение экономики

По мнению экономистов, после введения карантина ситуация со снижением макропоказателей была ожидаемой.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил: снижение показателей в работе транспорта стало следствием карантинных ограничений на передвижение людей без крайней необходимости. Падение в розничной торговле и сфере услуг – тоже. А вот промышленность пострадала меньше, так как заводы и фабрики продолжали работать.

"Даже в этих условиях розничная торговля дала небольшой прирост, этому способствовало достаточно быстрое снятие малообоснованных карантинных ограничений, например, запрет работы рынков, промтоварных магазинов, – анализирует Александр Охрименко. – Что касается низких показателей в агросекторе, то здесь виной не карантин, а поздняя весна. Корректный анализ по сельскому хозяйству возможен только по итогам года, но там должен быть неплохой рост всех показателей".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил: падение в промышленности началось примерно год назад, а карантин его ускорил.

"Падение промпроизводства в первом квартале 2020 года – 12,2% по отношению к первому кварталу 2019 года, во втором квартале – 8,1%. Но это не улучшение, а следствие более низкой базы сравнения, так как год назад показатели уже начали снижаться, – анализирует Олег Пендзин. – От карантина в первую очередь пострадали торговля, сфера услуг, транспорт, об этом уже много сказано".

Эксперт также пояснил, что снижение объемов строительства жилья прямо указывает на снижение за год покупательной способности населения, несмотря на подсчеты Госстатистики о продолжающемся росте зарплат. Эти цифры, по его мнению, не в полной мере отражают ситуацию на рынке труда, так как не учитывают заработки примерно 25% официально работающих, прежде всего 2 млн частных предпринимателей, а также тех, кто трудится за "черный нал".

"Но самом деле доходы 30-40% населения Украины во втором квартале упали", – оценил Олег Пендзин.

Можно ли было смягчить падение экономики

Оба эксперта уверены: такого значительного снижения макропоказателей можно было бы избежать, если бы власти не поспешили с введением жестких карантинных мер в марте, когда заболеваемость коронавирусом у нас составляла менее ста случаев в сутки.

"Вместо ответа я задам несколько риторических вопросов, – говорит Олег Пендзин. – Почему в марте, когда у нас счет заболевших шел на десятки, а не на сотни, власти закрыли рынки и заведения общественного питания, отменили железнодорожное и автобусное сообщение, закрыли метро, в спецрежиме начал ходить городской транспорт? Почему сейчас, когда в стране счет заболевших коронавирусом идет на тысячи, все это – рынки, транспорт и т. д. – работает? Почему принудительно и под жестким контролем в марте не изолировали на двухнедельный карантин всех потенциальных носителей вируса, прибывших из Европы? В пылу борьбы с заболеваемостью власти забыли об экономике, и это аукнулось в апреле и мае. Теперь экономика с трудом восстанавливается".

Александр Охрименко уверен, что упор нужно было сделать как на самоизоляцию потенциальных носителей коронавируса, так и на массовые разъяснительные мероприятия через СМИ и наружную рекламу.

"Стоило обратить внимание на зарубежный опыт – например, в Европе везде работал метрополитен, другой транспорт, не закрывали промтоварные магазины, – говорит Александр Охрименко. – Каждое закрытое рабочее место, это удар по экономике страны".

Прогнозы на второе полугодие

Власти Украины уверены: худшее позади и скоро экономические показатели пойдут вверх.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, падение в 2020 году будет компенсировано ростом в 4,6% в 2021 году.

"Наш базовый прогноз остается неизменным – уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году. Начиная с 2021 года, правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы", – сказал премьер.

А вот оба эксперта говорят, что наша экономика еще долго будет ощущать последствия карантина, хотя ситуация должна постепенно улучшаться.

"Если кратко: во втором квартале было падение на 10%, в третьем будет на 5%, в четвертом – на 0%, итого 15%, – подытожил Александр Охрименко. – Очевидно, что по итогам года в "плюс" страна не выйдет. Особенно если отмену карантина могут затянуть до конца октября, до выборов, то есть, политика переиграет экономику".

Олег Пендзин более оптимистичен, он оценивает в 7% падение украинской экономики в 2020 году, что совпадает с прогнозом МВФ. Но, по его мнению, многое будет зависеть от того, не начнется ли осенью новая волна коронавируса.

Уменьшить ее влияние по силам каждому из нас, если соблюдать противоэпидемические меры предосторожности, даже если в Украине карантин отменят.

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