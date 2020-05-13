Как коронакризис ударит по Украине: в ЕБРР обновили прогноз

Восстановление экономики после обвала может быть быстрым

После того, как Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогнозы для экономики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил V-образный сценарий для украинской экономики.

Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%. Такой прогноз содержится в региональном отчете банка. Еще в ноябре-2019 ЕБРР прогнозировал рост украинской экономики в 2020 году на 3,5%.

"Базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращению к нормальной жизни во второй половине года, с некоторым устойчивым негативным воздействием на совокупный спрос, в частности в секторах услуг – как туризм и гостиничный бизнес", – прокомментировал региональный экономист ЕБРР и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По прогнозу ЕБРР, экономика Украины вернется к росту в конце третьего квартала 2020 года. Однако опираться на эти ожидания сложно из-за неопределенности, объяснил Богов.

"Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть намного глубже, и понадобятся годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019 г.", – говорится в отчете.

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В целом, по оценкам ЕБРР, ВВП стран региона его деятельности может сократиться в 2020 году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса, однако в 2021 году возможен рост на 4,8%.

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Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также обновило прогнозы для Украины. Аналитики ожидают, что в 2020 году ВВП Украины снизится на 6,5%, а в 2021-м – вырастет на 3,5%. А Национальный банк Украины считает, что в целом в 2020 году украинская экономика сократится на 5%, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Кроме того, новости "Сегодня" и социологи компании "Градус", которая вместе с телеканалом "Украина" проводит регулярные исследования, ранее рассказывали, как переформатируют работу предприниматели во время кризиса:

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