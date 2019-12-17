Как курс доллара влияет на бюджет Украины: в НБУ объяснили

Курс гривни повысился к доллару на 4% за месяц и на 15% с начала года. При этом еще в конце лета в Счетной палате заявляли: аномальное укрепление гривни ударило по госбюджету страны. Впрочем, как рассказал в интервью сайту "Сегодня" замглавы Национального банка Украины (НБУ), влияние необычно низкого курса доллара на бюджет не такое однозначное.

"Да, с одной стороны бюджетные поступления частично привязаны к курсу. Более крепкая гривня, например, снижает доходы бюджета по импортному НДС. Но ведь мало кто говорит, что более крепкая гривня снижает долговую нагрузку на государство. Долговые платежи, номинированные в валюте, стоят для Министерства финансов намного меньше, чем при растущем курсе гривни. За годы независимости Украина набрала много долгов, которые использовались не как инвестиции, а шли "на проедание". Часть этих долгов была номинирована в иностранной валюте. Сейчас их объем составляет приблизительно 50 млрд долларов. Когда инвесторы сравнивают страны, то они всегда обращают внимание на такой показатель, как долговая нагрузка, то есть соотношение долга и ВВП. Так вот это соотношение, благодаря усилению гривни, сейчас намного улучшается", – объяснил Чурий.

Подробнее феномене гривни читайте на сайте "Сегодня" – О спросе на доллары, финансовых "пирамидах" и реформах: интервью с замглавы НБУ

Напомним, соотношение госдолга и ВВП Украины, действительно, сокращается. Так, уже по итогам 2018-го года соотношение госдолга к ВВП составляло 60,9%, тогда как годом ранее – более 70%. В Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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