Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет

На фоне проблем с коронавирусом, карантином и снижением доходов у значительного числа украинцев население пока радует то, что цены в стране почти не растут. По данным Госслужбы статистики, за "карантинную" весну все подорожало в среднем на 1,9%, а многие товары и услуги подешевели.

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Как изменились цены на основные продукты, промтовары и услуги и что будет с ними летом, выяснил сайт "Сегодня".

Продукты – вверх, товары – вниз

Госстатистики подсчитала, что в мае инфляция составила всего 0,3%, это намного меньше, чем в марте и апреле – по 0,8%. А с учетом дефляции в феврале (0,1%) с начала года цены выросли на 1,8%.

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Из статданных четко прослеживаются две противоположные тенденции: по продуктам процент подорожания одних позиций оказался намного больше, чем процент удешевления других позиций, а по промтоварам и услугам – наоборот.

Например, фрукты – 1-е место в рейтинге подорожания – выросли в цене с начала года почти на 40%, а яйца – 1-е место в рейтинге удешевления – упали в цене всего на 9%. Природный газ упал в цене почти на 40%, а холодная вода подорожала на 17,5%.

Цены на другие продукты, а также на другие товары и услуги, не попавшие в рейтинг ТОП-5, изменились в пределах 1-3,5% в сторону подорожания по продуктам и в пределах 0,6-2% по товарам и услугам, также в сторону подорожания.

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Не изменилась стоимость электроэнергии для населения, которая не дорожает более трех лет – последнее повышение цен было в марте 2017 года.

Цены и зарплаты за 5 лет

Мы оценили также, как выросли средние цены и средние зарплаты за последние 5 лет – с мая 2015 года по май 2020 года – для понимания, стал средний украинец за пятилетку богаче или беднее.

По данным Госстатистики, инфляция в Украине с мая 2015 года по май 2020 года составила 52%. То есть в среднем все подорожало в 1,5 раза. Примерно на столько же – на 46,5% – выросли цены на продукты питания, на коммунальные услуги – на 49%, на лекарства и медицинские услуги – на 42%.

На 38% выросла стоимость транспортных услуг, на 59% – стоимость услуг связи.

Также есть две группы позиций, цены на которые повысились за 5 лет намного больше или намного меньше средней инфляции по стране. Вне конкуренции – "вредные привычки": из-за ежегодного планового роста акцизов на алкоголь и табак спиртное и сигареты подорожали за 5 лет в 2,2 раза. На 89% выросла стоимость получения образования, на 74% больше стал средний чек в ресторанах.

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Меньше всего подорожали за 5 лет бытовая техника, мебель и предметы домашней утвари – на 19%, одежда и обувь – на 20%, отдых – на 22%.

И все же, по статистике, средние зарплаты украинцев росли намного быстрее, чем цены! Так, в мае 2015 года средняя зарплата по стране составляла 4042 грн – меньше, чем нынешняя минимальная зарплата. А вот в апреле 2020 года (данные за май будут опубликованы на днях) средняя зарплата выросла до 10430 грн. То есть имеем рост более чем в 2,5 раза. Это перекрывает подорожание даже подакцизных товаров, не говоря уже об остальных. Выходит, что за пять лет средний украинец стал намного богаче?

Эксперты: живем лучше, но ненамного

По мнению экономистов, некорректно сравнивать напрямую рост цен на продукты, промтовары и услуги с ростом заработной платы. Ведь, помимо цены, у каждого товара или услуги есть удельный вес (доля в процентах) в общей корзине расходов.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что около 80% доходов украинцы тратят на питание (до 50%), оплату коммунальных услуг (до 20%) и лечение (до 10%) и только 20% – на все остальные нужды. Поэтому нельзя говорить, что уровень жизни у нас вырос за 5 лет в 2,5 раза.

"Правильно будет сравнить ВВП на душу населения в валюте в разные годы, – разъяснил Олег Пендзин. – В 2013 году Украина имела ВВП 170 млрд долларов. В 2015-м ВВП упал до 80 млрд долларов – более чем вдвое. Четыре года страна преодолевала последствия падения, и только в 2019-м мы снова достигли ВВП 168 млрд. Поэтому средний украинец в 2019 году был так же богат, как и в 2013-м. В 2020 году доходы среднего украинца опять обвалились. Очевидно, что данных по ВВП за 2020 год пока нет, но так как в 2015 году доходы украинца упали намного больше, чем в 2020-м, то можно оценить, что теперь мы в среднем живем лучше, чем пять лет назад".

Олег Пендзин также разъяснил, почему по-разному повышались цены. Например, на одежду и обувь, бытовую технику на 19-22% за 5 лет, а на образование – на 89%. По его словам, стоимость отдыха, одежды, обуви, бытовой техники у нас определяется двумя факторами: курсом доллара, который с 2015 года вырос с 21 до 27 грн/доллар (на 28%), и спросом населения. А он, в отличие от спроса на продукты, достаточно умеренный, ведь едят и лечатся все, а регулярно покупает обновки и ездит на отдых за рубеж далеко не каждый.

Образование подорожало почти вдвое потому, что практически все оно стало платным – бюджетных мест осталось 10-15%, а пять лет назад их было в разы больше.

Что будет с ценами летом

Экономисты говорят, что повышение цен на овощи и фрукты в период с января по май – это сезонный фактор. Но в этом году из-за холодной весны имеем плохой урожай клубники и косточковых, из-за чего цены на них зашкаливают и влияют на общий показатель удорожания фруктов с начала года.

"Например, по этой причине черешня на треть дороже (сейчас цена 80-90 грн/кг), чем год назад, – говорит Олег Пендзин. – А вот овощи, несмотря на рост цен по сравнению с декабрем, в сравнении с маем прошлого года стоят дешевле, за исключением картофеля. Но пока сложно прогнозировать, как изменятся цены летом, так как непонятно, как долго сохранится карантин. (Пока карантин продлен до 31 июля. – Авт.). В целом в июне-августе можно ожидать традиционно низкой инфляции, до 1% за три месяца".

Пока инфляция менее 2% годовых, что идет вразрез с прогнозами Кабмина, Нацбанка, Мирового банка, насчитавших рост цен в Украине за год в пределах 9-12%. И даже ниже оптимистичных расчетов МВФ – 4,5%. Министр экономики Алексей Петрашко уже заявил, что украинская экономика "попала в катастрофическую ситуацию" из-за того, что инфляция оказалась значительно ниже прогнозов.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в июне не получится ни наесться ягодами, ни сделать запасы на зиму.

"Этот год является уникальным из-за погоды, которая существенно отложила начало сезона, – констатировал Алексей Дорошенко. – Настоящее "лето" для потребителей начнется в июле и продлится в августе. Но не следует рассчитывать на дешевые продукты в разгар сезона. Этот пик может быть коротким или его вообще может не быть в некоторых регионах. По овощам ситуация исправилась, но Украине все равно не хватит собственного лука и картофеля. Главный тренд лета – мы не ожидаем роста цен на продовольствие, который еще в марте прогнозировался ООН. Но и негативные ожидания относительно продолжения пандемии и медленного экономического роста не дадут возможности снижения мировых цен на продукты, в том числе и в Украине".

Чтобы не допустить подорожания социально значимых продуктов, а также медицинских масок и еще ряда товаров, Кабмин ввел на них регулируемые цены. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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