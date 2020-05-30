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"Как Матросов на амбразуру". Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов

30 мая, 17:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Выход из кризиса один - менять экономическую и социальную политику, говорит политик

Рекордное падение промышленного производства на 16% с октября 2019 – результат некомпетентности власти. Об этом заявил Олег Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" . Политик раскритиковал правительство за бездеятельность, из-за которой миллионы украинцев остались без доходов, а 45% оказались за чертой бедности.

"Как мы видим, рекордное падение промышленного производства началось в октябре 2019 года, когда никакого коронакризиса не было. Если до того был рост, то после октября 2019 наблюдается экономическое падение ежемесячно. Это доказывает, что причина этому не только коронавирус, а абсолютно некомпетентная власть. Это результат того, что к власти приходят невежды, которые не знают, что делать, для которых власть – это на велосипеде или самокате ездить", – считает Ляшко.

Следствием некомпетентности власти, по словам политика, стали массовая безработица и массовая бедность.

"Несколько миллионов украинцев остались без работы и зарплаты. Как власть решает эти проблемы? Никак! Она принимает в парламенте закон, чтобы выламывать двери должников за коммунальные услуги вместо того, чтобы оказать прямую субсидию той семье, которая потеряла возможность зарабатывать и кормить своего ребенка. Вместо того, чтобы выламывать двери, дайте людям продуктовый набор раз в неделю, потому что миллионам семей нечего есть. Вместо того, чтобы угрожать выселить их из квартиры, оплатите их долги за коммунальные услуги, чтоб энергетики, коммунальщики получали зарплаты", – посоветовал министрам лидер РПЛ.

Кроме того, Олег Ляшко обвинил власть в двойных стандартах при принятии законов.

"Вы рассказываете о приоритетах восстановления экономики, а взамен принимаете закон №1210. Как вы могли допустить подписание этого "драконовского" закона, который убивает бизнес, убивает экономику, делает налогоплательщика априори виноватым, предоставляет налоговикам "драконовские" полномочия и выгоняет из страны любой честный бизнес? Как вы можете поднимать налоги, когда украинская экономика в упадке? Почему вы, как Матросов, на амбразуру ни легли, чтобы добиться вето этого закона?", – спросил чиновников политик.

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Олег Ляшко считает, что выход из кризиса один – менять экономическую и социальную политику, давать налоговые стимулы и дешевые кредиты бизнесу, социальную помощь нуждающимся, больным и инвалидам.

Напомним, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" премьер Денис Шмыгаль рассказал, как Украина будет выходить из кризиса .

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