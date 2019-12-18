"Как можно выжить на такие деньги?": медсестра рассказала о проблемах медреформы

Женщина из Боярки 25 лет работает медсестрой и получает сейчас 3323 гривни

/ Фото: AFP

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Приходится работать сутками за копейки. Медсестра из районной больницы в Боярке Нина Козловская написала в социальной сети пост о своей работе и вызвала огромный резонанс. Из-за мизерных зарплаты медсестры увольняются, и уже совсем скоро не останется тех, кто умеет поставить капельницу, говорит она.

"Мое терпение лопнуло. Я решила выйти под Верховную Раду, под Кабинет министров и бороться за свои права и вас призываю", – заявила Нина Козловская в своем видеообращении на личной странице в Facebook.

Женщина объявила о митинге 19 декабря на Майдане Независимости в Киеве.

Пост в соцсети распространили тысячи людей, а медсестры по всей стране пишут о своих условиях работы под хештегом #будьякніна.

25 лет стажа – оклад 3323 грн

"У меня 25 лет медицинского стажа и высшая категория медсестры и я получаю огромный оклад – 3323 гривни. Скажите, пожалуйста, как можно выжить на такие деньги? А мы так долгие годы выживаем. Работаем на полторы ставки, работаем по двое суток подряд, вынуждены брать в выходные дни подработки.(...) С дня на день мы ждали перемен, может, что-то изменит реформа. Но время идет и ничего не меняется.(...) Сколько мы будем это терпеть. Медсестра спасает жизни и нам платят 3500? Так оценивается наш труд?", – написала медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского районного совета Нина Козловская.

Перед этим Наталья Томашевская, которая получила звание "Лучшая медсестра Киева", заявила, что получает зарплату в 4158 грн, имея стаж 20 лет. Об этом она сказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 ноября. Наталья работает в Киевской городской клинической больнице №1, где лечит детей с органическим нарушением психики и центральной нервной системы. При этом Томашевская говорит, что получала множество предложений из-за границы, но хочет работать на родине.

Почему медсестры получают такие зарплаты

Зарплата медперсонала зависит от руководителя медучреждения. Несколько лет назад Министерство здравоохранения отменило тарифные сетки. В ведомстве посоветовали медикам договариваться с руководством о зарплате: создавать новые коллективные договора и прописывать систему вознаграждения каждого сотрудника.

Где-то это сработало положительно. Пример – Олешковский центр медико-санитарной помощи в Херсонской области. Амбулатория обслуживает 27 тыс. пациентов. По словам Светланы Сердюковой, директора центра, медсестры получают от 8000 до 13000 грн, врачи – более 15000.

Но такие зарплаты далеко не везде. По Украине средняя зарплата медсестры составляет 4573 грн. Меньше всего медицинские сестры получают в скорой – 4173 грн, больше в стоматологии – 5182 грн, отмечается в статистике Госслужбы занятости.

"В Украине самая низкая зарплата в Европе среди медсестер. Я стажировалась в Канаде и там медсестра, когда рожает ребенка, то часто декретный отпуск берет муж, потому что доход медсестры намного выше. У нас ситуация абсолютно противоположная", – отмечает Татьяна Чернишенко, президент Ассоциации медсестер Украины.

В частных клиниках зарплаты выше. По данным Work.ua, работодатели в среднем платят медсестрам 8000 грн. В Киеве медсестрам предлагают 10 тыс. гривен, тогда как в Херсоне – 5 тыс.

При этом в Украине не хватает 30 тыс. медсестер, говорит Татьяна Чернишенко. Из них 7-8 тыс. – недостаток по Киеву.

"Часто медсестры уходят из профессии, потому что не могут обеспечить себя и свою семью", – говорит медик.

Труд медсестры обесценивают

В обществе, и даже среди врачей, нет должного внимания и поддержки профессии медсестры, отмечает Чернишенко.

"В оплате труда профессия медсестры, фельдшера если не на последнем, то на предпоследнем месте. Но больше поражает не низкая оплата труда, хотя это тоже важно, а отношение – неуважение со стороны руководства и иногда врачей", – прокомментировала Татьяна Чернишенко.

/ Фото: AFP

Образование медсестры уровня бакалавр и магистр обесценивается. Медсестер с высшим образованием не допускают к руководящим должностям. Это тоже показывает отношение к профессии, говорит руководительница Ассоциации. В Украине образование медсестры – трехуровневое: младший специалист, бакалавра и магистр.

"Несмотря на это, руководящие должности в медсестринстве занимают врачи. Например, при Минздраве организовали Центр развития медсестринства, который возглавила врач-сексопатолог. А мы требуем, чтобы такую должность занимала медицинская сестра магистр – это полное высшее образование, она имеет право занимать такую должность. Так же и в медучреждениях, где руководящие должности в сфере медсестринства занимают врачи", – рассказывает Чернишенко.

В Европе хосписы и паллиативные отделения, где весь уход за пациентами лежит на медсестрах, возглавляют также медсестры с образованием магистра или бакалавра. В Украине хосписами и палиативными отделениями руководят врачи.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько на сферу здравоохранения планируется потратить из госбюджета в 2020 году. Отметим, что приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную.

Кроме того, сообщалось, что Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц, если у государства не будет хватать средств.

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