Как накопить себе на безбедную старость: плюсы и минусы частных пенсфондов и страховки

Чтобы оформить себе свою собственную накопительную пенсию, можно застраховаться или открыть счет в частном фонде

Средняя пенсия в Украине составляет 3082 гривны – об этом сообщает Пенсионный фонд. За прошлый год она выросла на 437 гривен. Большинство пенсионеров, а именно 75%, получают выплату по возрасту, 12% – по инвалидности и только 5% за выслугу лет. Сейчас в Украине проживает более 11 миллионов пенсионеров. Между тем, Верховная Рада Украины отклонила законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий. Также нардепы собираются ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц. Именно поэтому новости "Сегодня" поинтересовались, сколько надо откладывать, чтобы накопить на старость.

"Я думаю, за две тысячи нашей пенсии вообще прожить невозможно", – говорит Максим Процепов.

Максиму 21 год. Но уже три года, в лучших европейских традициях, откладывает деньги на пенсию:

"Я решил таким моментом себя обезопасить в будущем. Для того, чтобы накопить себе в будущем: на путешествия, на какие-то свои цели".

Какая она, богатая старость, если готовиться к ней смолоду? Спрашиваем у представителей страховой компании, занимающейся накопительными пенсионными счетами. Здесь говорят, что минимальный ежегодный взнос 10 тысяч гривен, причем всю сумму нужно платить сразу. Но на выходе обещают утроение дохода.

Ирина Клопот, консультант компании страхового посредника, страховой агент:

"Если мы возьмем 10 тысяч гривен, то есть мы откладываем эту сумму в год, за 25 лет клиент накопит 250 тысяч гривен. Плюс компания дает процент. И в среднем, если клиент накапливает 10 тысяч гривен в течение 25 лет, то эта сумма удваивается. Это будет 500 тысяч гривен. Мы прибавляем. 750 тысяч гривен клиент получит на выходе".

Альтернатива страховым компаниям – частные пенсионные фонды. Сколько и когда платить им, клиенты решают сами – фиксированных сумм и сроков нет.

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Григорий Овчаренко, председатель совета негосударственного пенсионного фонда:

"Когда мы откладываем – за счет так называемого "сложного процента" или инвестирования в различные направления – существенно увеличивается сумма ваших сбережений".

Если в течение 25 лет ежемесячно платить в фонд по 1000 гривен, то в итоге соберем почти 4 миллиона. И тогда ежемесячная пенсия составит почти 75 тысяч гривен. Это, конечно, если покупательную способность не съест инфляция.

Экономист Евгений Невмержицкий говорит, что негосударственные пенсионные фонды и накопления пенсий это хорошо в экономически и политически стабильных странах.

"Сказать, что будет через год – достаточно трудно, если говорить об Украине. А что будет через 25 лет…"

Минусами персонального накопления является то, что разорвать контракт с негосударственным фондом непросто. В отличие от банковского депозита, забрать деньги можно только через 10 лет после первого взноса. Кроме того, получать регулярные выплаты можно только в течение 10 лет после выхода на пенсию. Далее придется делать дополнительные накопления.

Зато, в отличие от государственного пенсионного фонда, накопленную пенсию имеют право унаследовать родственники. К тому же, можно ежегодно обращаться в налоговую, чтобы частично вернуть свои кровные. Ведь пенсионные взносы пользуются налоговой льготой. И, если фонд обанкротится, пенсионный счет просто перенесут в другой. Теоретически.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине подсчитали количество пенсионеров. По состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен.

А в начале февраля стало известно, что в Пенсионном фонде дыра в 146 млрд гривен, однако украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя.

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