Как назначаются пенсии прокурорам: Пенсионный фонд дал разъяснение

Прокуроры в Украине могут получать два вида пенсионных выплат

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Закон Украины предусматривает для прокуроров право на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности, а членам их семей – пенсии по случаю потери кормильца. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ранее назвавшая число пенсионеров в стране.

Так, пенсия прокурорам за выслугу летназначается в размере 60% от суммы их месячной заработной платы.Размер пенсии для прокуроров определяется по выбору обратившегося за пенсией - за любые 60 календарных месяцев работы подряд перед обращением за пенсией независимо от наличия перерывов в течение этого периода на данной работе.

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Включаются все виды оплаты труда, с которых был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Для тех, кто оформлял пенсии до 1 января 2011 года включаются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

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Для прокуроров первой или второй группы инвалидности назначается пенсия по инвалидности. Одна для этого также необходим стаж работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что ПФУ внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (е-пенсия).

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