Как не стать безработным: украинцам предлагают быструю смену профессии

Активнее всего на рынке труда ищут представителей рабочих специальностей

Как не стать безработным: украинцам предлагают быструю смену профессии 2019-01-20T06:00:00+02:00 Экономика Активнее всего на рынке труда ищут представителей рабочих специальностей

Наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности. Согласно отчету Госстата, проще всего будет найти работу токарям, слесарям и строителям. Кроме того, будут востребованы работники социальной сферы – учителя, репетиторы, психологи, няни и врачи.

В то же время, юристы, менеджеры, экономисты и филологи возглавляют рейтинг безработных – рынок труда пресыщен этими специальностями. Поэтому журналисты "Сегодня" решили разобраться, возможно ли преквалифицироваться и найти работу по новой профессии.

Как отмечает эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина, рабочим предлагают приемлемую зарплату и хорошие условия труда. Производственные отрасли заинтересованы в кадрах всех возрастов – главное, чтобы работники были знатоками своего дела.

"Возможность даже стажироваться за рубежом, потому что много иностранных предприятий и дочерних компаний, а нанимать некого. ... Берут и людей 50+, так как только они помнят, как со старым оборудованием обходиться. И есть ситуации, когда не отпускают на пенсию, оставляют в статусе экспертов, помощников ", – говорит Пашкина.

Получить новую и более оплачиваемую специальность можно переквалифицировавшись. Но несмотря на то, что 85% украинцев недовольны своей зарплатой, они все равно не готовы прощаться с неприбыльной, зато привычной работой.

А тем временем, в Украине работают учебные центры, которые предлагают переквалификацию. С января 2019 года введен институт карьерного советника – профилирования безработных и ищущих работу. За такую услугу просят от трех тысяч гривен. При этом работодатели даже готовы частично покрывать расходы на обучение.

"В среднем это до трех месяцев. Это такая база, после которой человек может уже пойти хоть на начальных этапах работать. ... И если раньше работодатели были избалованные, то сейчас ситуация изменилась", – рассказывает директор учебного центра Геннадий Завгородний.

В изменении профессии – главное решиться на этот шаг, отмечают эксперты. И выбрать ту специальность, которая сейчас пользуется спросом.

"Был случай одного из региональных клиентов. Он трудоустроил трех юристов сварщиками после переквалификации. Потому что те бедняги год искали работу по профессии. Конечно, ничего не нашли", – рассказывает Пашкина.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что система образования в Украине будет приводиться в соответствие с потребностями рынка труда.

Недавно эксперты по трудоустройству также отмечали, что рынок дополнительных быстрых заработков в стране стремительно растет - из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.

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