Усиление российской агрессии и военное положение: как это повлияет на экономику Украины

Воскресное обострение в Азовском море и одни лишь заявления о возможности введения в Украине военного положения уже через несколько часов привели к негативным экономическим последствиям. В обменных пунктах резко увеличился спрос на доллары, соответственно, курс валют начал расти. Стоимость украинских акций на мировых биржах, напротив, снизилась.

Мы спросили экспертов, насколько сильными могут быть негативные последствия от усиления российской агрессии и введения в ряде областей Украины военного положения.

Однозначная реакция специалистов – долгосрочные последствия в настоящее время прогнозировать невозможно, поскольку нет понимания того, какие именно ограничения будут введены. В тексте указа президента о введении военного положения, который попал вчера СМИ, говорится о том, что конкретный план мер должен ввести в действие Кабинет министров Украины.

Что касается уже проявившейся реакции экономического характера, эксперты утверждают, что все проявления носят панический характер, что неудивительно в сложившейся ситуации.

"Чтобы прогнозировать перспективы, нужно понимать, в чем именно будет заключаться военное положение. А у нас сегодня никакой информации об этом нет. На фоне этого уровня неопределенности сейчас действительно возникли проблемы, связанные с колебанием курса и ценных бумаг на мировых рынках. Но это колебания, связанные с уровнем неопределенности", – говорит Ярослав Жалило, директор по аналитической работе Института общественно-экономических исследований.

Сохранить деньги

Как объясняют эксперты, само по себе решение о введении военного положения не должно привести к резким переменам в экономике страны. Однако оно может дать импульс для инфляционных и девальвационных процессов, а также для роста банковских процентных ставок.

"То, что мы наблюдаем – это стандартная реакция, которая рефлекторно возникает у инвесторов в любой проблемной ситуации. Если растет неопределенность – как правило, мировые инвесторы стараются сохранить и увеличить запасы ликвидности. Соответственно, они могут выводить вложенные средства из украинских ценных бумаг в доллары, и объем инвестиций в Украине снизится", – говорит доктор экономических наук Олег Яременко.

"Маленькие частные инвесторы", т. е. обычные украинцы, сбережения, опасаясь негативных последствий, также пытаются защитить свои сбережения, "повысить их ликвидность". В частности, опасаясь инфляции, люди начинают переводить запасы гривни в доллары и тем самым вызывают дополнительный рост курса и провоцируют излишнюю девальвацию гривни.

Как объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, для защиты экономики от негативных последствий паники Нацбанк может вводить ограничительные меры. Например, лимиты на снятие денег со счетов, на покупку и вывод валюты за рубеж и т.п. Однако с введением военного положения эти меры никак не связаны.

Пока же Нацбанк провел встречу с руководством ведущих украинских банков и призвал приложить максимум усилий "для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения". В частности, обеспечить достаточное количество наличных денег в банкоматах.

Получит ли Украина кредит МВФ

В ситуации, когда экономика Украины все еще слаба и очень зависит от иностранных кредитов, вопрос получения следующего транша от МВФ, по мнению многих экспертов, является гарантией поддержания финансовой стабильности в стране в следующем году. Но может ли претендовать на транш от Фонда государство, в котором введено военное положение?

Как заявили представители МВФ в Украине, Фонд не видит юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения.

"У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения. Фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", – говорится в сообщении.

Однако Александр Охрименко напоминает, что в уставе Фонда есть пункты о том, что дефолт и нестабильная политическая ситуация могут стать препятствиями для кредитования того или иного государства. О военном положении действительно не говорится ничего. "Нестабильность" в Украине, в принципе, длится уже пятый год, но это не стало для МВФ препятствием для кредитования. Какое решение будет принято в связи с введением военного положения, решится, скорее всего, в индивидуалдьном порядке.

Ситуация в Украине может спровоцировать обвал мировых цен

Насколько длительными и масштабными будут эти процессы, зависит от того, как будет развиваться ситуация в стране, считает Олег Яременко. Однако он уверен, что влияние панических настроений на экономику будет минимальным. А вот в среднесрочной перспективе нынешнее обострение российско-украинского конфликта, по его мнению, может быть гораздо более существенным.

"Эта ситуация может послужить стартом для дальнейшего раскручивания спирали конфликтов в Европе. Во-первых, могут среагировать сырьевые рынки. Уже обозначился тренд снижения цен на нефть (безотносительно ситуации у нас). Это может повлечь за собой снижение цен на металлы, на химическую продукцию, на зерно и подсолнечник. Если это произойдет, для нас это будет очень болезненно. Как правило, падение мировых цен связано с очень большими экономическими и социальными проблемами для нашей страны. Возможно ухудшение платежного баланса и вытекающий из этого сильный девальвационный импульс. Мировая экономика уже на пороге обвала цен, но пока еще достаточно далеко от этого. А обострение российской агрессии может спровоцировать обвал", – считает эксперт.

Напомним, военное положение в Украине вводится в десяти областях, прилегающих к российской границе либо к азовскому и черноморскому регионам.