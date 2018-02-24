Как открыть салон красоты для животных: бизнес-план

Владельцы собак и кошек предпочитают не экономить на своих четырехлапых друзьях, иногда даже в ущерб собственным нуждам, считают эксперты. А все потому, что внимание ко внешности животных позволяет следить за здоровьем подопечных и вовремя обращаться за помощью к ветеринарам. "Услуги салонов красоты для животных могут осуществлять так называемый предварительный осмотр шерсти, когтей, ушей, зубов, и если состояние питомца у мастера вызывает вопросы, он может посоветовать хозяину кота или собаки приобрести полезные поливитамины или сходить за консультацией в ветклинику. Это важная услуга, ведь хозяин животного не всегда может заметить, что с его с его хвостатым другом что-то не так. Поэтому салоны красоты для животных могут быть востребованы: на рынке таких заведений не так уж и много. Правда, зачастую этот спрос может быть скрытым, поэтому желательно предлагать владельцам животных уникальные услуги, которые могут оказаться полезными и востребованными", — считает руководитель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос. "Сегодня" изучила перспективы и риски запуска салона красоты для животных в Киеве.

Бизнес-план салона красоты для животных

1. Описание проекта

Открываем салон красоты для животных "Стильные мордашки". Предложим владельцам собак и кошек услуги купания, стрижки, укладки, укорачивания когтей, чистки ушей и зубов и т. д. Дополнительно будем продавать косметику, одежду, витамины, ошейники, намордники, поводки и другие аксессуары для животных. Помимо этого, предложим консультации владельцам относительно модных тенденций в одежде, прическах, образах, цветовой гамме и т. д. По нашим расчетам, если ежедневно нашими услугами воспользуются 12 клиентов со средним чеком 300 грн, проект окупится через 10—11 месяцев.

2. Стартовый капитал

Для запуска проекта нам понадобится приобрести профессиональное оборудование — фены, ножницы, расчески, шампуни, средства для укладки, краску, машинки для стрижки с насадками, маникюрный набор, антисептические средства, аксессуары для образов, косметика, полотенца и т. д. На эти цели заложим 30 тыс. грн. Нельзя забывать и о покупке мебели — столов, стульев, зеркал, диванчиков, шкафчиков для хранения косметики и оборудования и пр. На это уйдет 40 тыс. грн. Нужно подумать о приобретении техники — пары ноутбуков, мобилок, сканера и принтера, модема-роутера, кассового терминала для безналичных расчетов, телевизора и т. д. Сюда уйдет 40 тыс. грн. Еще на 5 тыс. грн приобретем чайник и микроволновку для организации зоны отдыха персонала. А на формирование ассортимента небольшого магазинчика по продаже косметики и аксессуаров для животных предусмотрим 10—15 тыс. грн.

ВСЕГО: 130 тыс. грн

3. Текущие расходы

Возьмем в аренду помещение 30 кв. м в Голосеевском районе Киева. Планируем арендовать помещение экс-салона красоты в рабочем состоянии, поэтому в ремонт (даже косметический) не вкладываемся. Ищем вариант с хорошим санузлом, а также наличием мойки или душевой кабины, чтобы можно было купать кошек и собак маленьких и средних размеров. На аренду такого помещения с "коммуналкой" будет уходить 12 тыс. грн в месяц.

Фактически в помещении предусмотрим два рабочих места с перегородкой, чтобы животные не нервничали. В таком случае в команду нужно нанять двоих мастеров, которые будут осуществлять весь спектр услуг по предварительной записи. Их зарплата — 30% от услуги (каждый мастер может зарабатывать ежемесячно от 8—10 тыс. грн). Также нужен администратор, который будет закупать товар, обновлять сайт, записывать клиентов и осуществлять другие процессы. Работать на этой должности будет владелец бизнеса с зарплатой 10 тыс. грн. Еще на полставки нужны бухгалтер (6 тыс. грн) и уборщица (4 тыс. грн).

Если говорить о мелких расходах, то предусмотрим 2 тыс. грн на покупку чая и кофе, моющих средств, туалетной бумаги, лампочек, канцтоваров и т. д.

ВСЕГО: 34 тыс. грн.

4. Маркетинг, реклама

Чтобы проект был востребованным, вложимся в запуск небольшого сайта — с фото, перечнем услуг и ценами, адресом и телефонами. На его создание, а также оплату домена и хостинга сроком на год, понадобится 8—10 тыс. грн. Еще важно заказать вывеску для салона и штендер с указателем нашего заведения, на это уйдет 7—8 тыс грн.

Также воспользуемся бесплатными возможностями. Заведем странички в соцсетях, где будем публиковать новости и акции о нашем салоне. Кроме того, разместим объявления на сайтах-скидочниках и в группах по интересам.

Нужно будет ежемесячно печатать визитки, флаера (500—1000 грн). Для постоянных клиентов заведем бонусные карточки, и будем рассылать выгодные акции в качестве смс-рассылки (3—5 тыс. грн).

ВСЕГО: 18 тыс. грн на старте, 6 тыс. грн в месяц.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, в цене услуги 30% уходит как вознаграждение мастеру, а 20% учитывается как расходники. Поэтому если средний чек услуги салона красоты для животных составляет 300 грн, то 60 грн в этой услуге пойдут на пополнение расходников, 90 грн — как вознаграждение мастеру, а непосредственно владелец бизнеса получает 150 грн.

Чтобы наш проект окупал текущие расходы и был немного в плюсе, нужно, чтобы ежедневно мастера обслуживали 12 хвостатых клиентов. Тогда ежемесячно владелец бизнеса сможет получить 54 000 грн, то есть доход в 50% от среднего чека. От этой суммы минусуем текущие (34 тыс.) и маркетинговые (6 тыс.) расходы (всего 40 тыс.). Остается 14 тыс. грн. Выходит, что с учетом стартовых (130 тыс.) и маркетинговых (18 тыс.) затрат (всего 148 тыс.), наш проект окупится через 10—11 месяцев.

Правда, улучшить сроки окупаемости можно, если учесть допуслуги. Например, даже небольшие продажи магазинчика косметики с поддержанием товарного ряда позволят выйти на окупаемость быстрее — где-то через 8—9 месяцев.

Превращаемся в клуб по интересам

Наш бизнес-план проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Он считает, что для украинцев салоны красоты для животных услуга экзотическая, поэтому старт в таком проекте лучше осуществлять с минзатратами. "Если люди хотят постричь животное у мастера, изначально будут ориентироваться не на поиск хорошего салона, а на поиск хорошего мастера. Поэтому хороший старт в этом бизнесе может быть у тех людей, кто сам умеет стричь и ухаживать за кошками-собаками. Тогда для этого достаточно купить необходимый инструментарий. Этого хватит для старта, ведь работать можно у себя на дому или ездить к клиентам", — отмечает Забловский.

По его словам, обеспечение мастера рабочим местом может в будущем перерасти в салон красоты, только если спрос на услуги превысит возможности обслуживания одним специалистом: "Чтобы число клиентов постоянно росло, важно уделить внимание маркетинговому развитию проекта. Поэтому нужно создать сайт и странички в соцсетях, раздавать флаера на ярмарках и конкурсах для животных, договариваться об обмене информацией об услугах с ветеринарными магазинами или клиниками. Не помешает вложиться в рекламу в соцсетях".

В целом, по мнению эксперта, успех в бизнесе получают те предприниматели, кто сумел доказать компетентность среди клиентов. "Это значит, что человек может быть сам владельцем собаки или кошки, ветеринаром по образованию, или дипломированным грумером (специалистом по наведению внешнего вида домживотных). Такой специалист может разбираться в стандартах пород; понимать, какие правильно ухаживать за животным; разбираться, от чего чаще питомцы могут болеть и т. д. Как правило, таким специалистам клиенты будут не только доверять, но и постоянно приходить за новой услугой, поскольку параллельно можно получить консультацию. Эти заведения с квалифицированной командой создают своего рода клуб по интересам, а замену такого уровня обслуживания сложно найти. И, конечно, тут важен не только персональный подход, но и искренняя любовь к животным, потому что питомцы хорошо чувствуют фальшь", — уточняет Забловский.

Как узаконить работу салона

Юристы отмечают: еще 10—15 лет назад салоны для животных были редкостью, а сейчас заведения можно встретить в каждом городе, поскольку владельцы передают уход за любимцами в руки профессионалов. "На практике, если специализироваться только на стрижках, салон популярным не станет. Козырь успешных заведений — широкий комплекс услуг по улучшению внешнего вида домашних любимцев. Ведь хозяину удобно в одном месте проверить зубки, почистить ушки, постричь и выкупать питомца. Но следует разграничивать уход и ветеринарные услуги: их не стоит совмещать в одном заведении, во избежание риска заражения. К тому же включение услуг ветеринара требует получения лицензии. Поэтому сначала стоит сосредоточиться на запуске салона для животных — для этого необходимо подыскать проходное место, желательно с парковкой", — отмечает партнер Адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Ярослав Добровольский.

После важно заняться оформлением разрешений. Для этого необходимо зарегистрироваться как субъект хозяйствования и определиться с системой налогообложения. "Здесь можно работать как физлицо-предприниматель на упрощенной системе налогообложения. Для регистрации нужно обратиться с пакетом документов к госрегистратору и в налоговую", — уточняет Добровольский.

Далее нужно идти в Госпродпотребслужбу, чтобы провести госсанэкспертизу на соответствие помещения и оборудования саннормам и требованиям по осуществлению такого рода деятельности. "Параллельно нужно получить свидетельство в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС): ведомство проверит, соответствует ли маттехбаза требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности", — говорит юрист. Затем необходимо заключить договоры на поставку услуг, в случае их отсутствия. Речь идет о Договорах на поставку электроэнергии; централизованного водоснабжения и водоотведения; централизованного теплоснабжения; по вывозу бытотходов. "По закону открытие заведения должно быть согласовано с органами местного самоуправления. Поэтому перед запуском салона обязательно необходимо сообщить письменно об этом орган местного самоуправления (его исполнительный орган), на территории которого будет осуществляться хоздеятельность", — акцентирует Добровольский.

Где искать уникальную услугу

Салоны красоты для животных будут успешны в случае формирования новой и необычной услуги. К примеру, можно предложить владельцам животных так называемый мобильный уход за животными. "На американском рынке три года назад стала мегапопулярной франшиза мобилей по обслуживанию домашних животных. Речь идет о машине, в которой есть ванна, освещение, сушка, мебель и оборудование для того, чтобы собаку можно было вычесать, осмотреть, помыть и т. д. Такой мобильный формат может быть интересен и в любом крупном городе Украины, ведь не каждый хозяин может потратить около часа на дорогу и ожидание, пока мастер работает с животным. Гораздо удобнее, когда специалист приезжает по адресу и проводит обслуживание в удобном для заказчика месте. Кстати, для этих услуг необязательно специально закупать фургончик со всем необходимым оборудованием, как в США. Можно ограничиться и закупкой минимума оборудования — например, ножницы, расчески, косметика, фен — и все это может поместиться в небольшом чемоданчике. Этот вариант тоже можно считать мобильным салоном красоты для животных", — поясняет Андрей Кривонос.

По его словам, мобильные варианты бизнеса весьма живучи в кризис, ведь можно ездить из одного района в другой в поисках клиентов и не опасаться, что стационарный салон не будет пользоваться высоким спросом. Помимо этого, можно искать новых клиентов на массовых мероприятиях — на конкурсах красоты для животных или выставках.

Заработать в бизнесе можно и благодаря допуслугам. "К примеру, в заведении можно продавать аксессуары, одежду, косметику, поливитамины. Это можно не только продавать, но и рекомендовать клиентам конкретные бренды — за определенный процент вознаграждения. Допуслуги позволяют увеличить ежемесячный доход на 10—20%", — отмечает столичный мастер по уходу за животными Елена Ткаченко. По ее словам, в целом такой бизнес лучше организовывать людям из тусовки — владельцам кошек или собак: "Им проще найти клиентов, поскольку есть соответствующие знакомства. Научиться правильно стричь животных можно на курсах или по видеоурокам. А вложения в обеспечение себя рабочим место небольшие — можно стартовать с $500—1000".