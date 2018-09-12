Как отличаются реальные цены на продукты от данных Госстата: эксперимент "Сегодня"

Как заявили в Государственной службе статистики, инфляция в августе в Украине оказалась нулевой, а с начала 2018 года потребительские цены выросли лишь на 3,5%.

Журналисты "Сегодня" узнали, откуда берутся такие цифры, и сколько на самом деле стоят основные продукты.

Оказалось, что ценники в магазинах заметно отличаются от тех, которые опубликовали в Госстате. Разница составляет от нескольких до пятидесяти процентов. Например, гречка, по данным Госстата, стоит 17,76 грн/кг, но в магазинах самая дешевая – 18,1 грн/кг.

Еще заметнее разница в ценах на мясо. Говядина в статистических отчетах стоит 124,5 грн/кг, а в реальности – 136 грн/кг за гуляш и 149,95 грн/кг – за филе.

"На бумаге" подешевели и яйца – в отчете Госстат десяток с начала года упал в цене на 7 грн – до 20,11 грн. Но в популярном столичном супермаркете стоит цена – минимум 31 грн. В другом магазине – 25 грн. Сливочное масло высокой жирности стоит от 40 грн за 200 г, хотя статистическое ведомство зафиксировало 36 грн.

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При чем цены выше не только в столице. Даже в Тернополе – одном из самых "дешевых" городов Украины – продукты стоят дороже, чем говорит Госстат. То же масло стоит от 37 гривен за 200 г. Дешевле в Тернополе только мясо и яйца.

В Госстате официальным языком объяснили "Сегодня", откуда берутся цены:

"Отбор предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на территориальном уровне для каждого города, где проводится регистрация цен на основе процедуры стратифицированного многоступенчатого отбора с элементами метода вероятности", – таково письменное пояснение Государственной службы статистики.

Эксперт Алексей Дорошенко уверен: данные ведомства запаздывают на два-три месяца. Поэтому неправильно определяют и реальную инфляцию.

"По нашим данным, что-то растет в цене на 3%, а по данным Госстата – падает на 5%. Возникает вопрос, за счет чего такая разница и можно ли доверять официальной статистике?" – говорит Дорошенко.

Тем временем, прогнозы экспертов не утешительные – инфляция на конец 2018 года составит 11-12%.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, что подорожает в Украине в ближайшее время. Согласно прогнозам, несмотря на общее снижение инфляции, осень готовит ряд неприятных "сюрпризов" для семейных бюджетов.