Как отставка Лагард повлияет на отношения МВФ и Украины: в Совете НБУ объяснили

Данилишин напомнил, что нужно сделать Киеву для продолжения программы Фонда

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Отставка Кристин Лагард, директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), не отразится на сотрудничество Украины с самим Фондом. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Не отразится, потому что деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя Фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой. <...> Персонализировать проблему сотрудничества Украины и МВФ не стоит", – объяснил Данилишин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что главным директивным органом МВФ является Совет управляющих, в который входят по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства-члена. А решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ - коллегиальный орган.

Кроме того, МВФ руководствуется стандартными принципами для принятия решения о сотрудничестве с отдельными странами.

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"Что нужно сделать Украине для возобновления сотрудничества с Фондом? Здесь нет особых секретов. После завершения выборов в Верховную Раду нужно сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ", – считает он.

При этом от условий новой программы МВФ Данилюк тоже не ждет сюрпризов. Он уверен, что в первую очередь Украине потребуется достичь минимального дефицита госбюджета, продолжить структурные реформы, провести приватизацию ряда госкомпаний и открыть рынок земли.

"Известно, что МВФ предпочитает предоставлять странам-заемщикам кредиты при условии проведения ими антиинфляционной и антикоррупционной политики", – резюмировал Данилишин.

Напомним, ранее глава Минфина Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова.

В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется уже после парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

В конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

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