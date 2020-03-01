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Как перейти "долину смерти": в Минцифре хотят помочь украинскому бизнесу

1 марта, 13:01

Александра Романюк, Игорь Тимофеев

В первый год работы предприниматель сталкивается с несколькими кризисами одновременно

Министерство цифровой трансформации продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование" , который включает портал и сеть хабов, 28 февраля министерство презентовало свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес". Его адрес – business.diia.gov.ua. Как в Минцифре хотят помочь украинскому бизнесу, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

"Мировая статистика говорит о том, что 80% малого бизнеса закрывается в первый год и 50% не переживают пятый год, так называемую "долину смерти". "Долина смерти" – это период, когда предприниматель сталкивается с несколькими кризисами одновременно. С кризисом масштабирования, с кризисом бизнес-модели и другими. И в такой момент предпринимателю очень тяжело собраться с силами и идти дальше", – рассказала на презентации замминистра по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

На основании различных исследований и собственных опросов Минцифры разработало документ под названием "Жизненный цикл предпринимателя". Этот "жизненный цикл" разбит на этапы, и на каждом из них определены проблемы, с которыми сталкиваются, в том числе, украинские предприниматели. Определив свое место в этом "жизненном цикле", предприниматель сможет на портале "Дія. Бизнес" найти полезную для него информацию, а также получить профессиональную консультацию.

Ранее сообщалось, что Минцифры создало компанию для цифровизации всех админуслуг .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бизнесменам в Украине хотят упростить жизнь: что придумали в правительстве" .

Однако приложение "Дія" вызывает восторг далеко не у всех пользователей:

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бизнес предприниматели приложение цифровизация Дія Минцифра

Источник: Сегодня

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