Как победить в "газовой войне" с Россией: глава "Укргазвыдобування" дал ответ

Чтобы победить в "газовой войне" против России Украина должна отказаться от использования импортного голубого топлива. Об этом заявил глава государственной компании "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко.

"Собственную добычу газа надо увеличивать как можно больше и быстрее. Чем быстрее избавимся от зависимости от импорта, тем быстрее уйдут в историю "газовые войны" и кризисы. Это аксиома", – написал Прохоренко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что цель Украины – выйти на уровень добычи газа 20 млрд куб. м в год к 2020 году. В 2017 году компания добыла 15,25 млрд куб. м газа. В целом добыча газа в Украине в 2017 году составила более 20 млрд кубометров.

"Продолжаем дальнейший рост", – заявил Прохоренко.

По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, недавно Верховная Рада упростила добычу газа и нефти в Украине. Представители газодобывающих компаний отмечают, что теперь смогут сократить период ввода месторождений в разработку от нескольких месяцев до полугода.