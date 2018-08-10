Гривня дешевеет: как подготовиться к подорожанию доллара

Вторая половина года в экономическом плане может оказаться для многих украинцев гораздо менее приятной, чем первая. С середины июля начался сезонный рост курса доллара – на месяц раньше обычного. И, по мнению специалистов, до конца года курс доллара будет идти в основном по восходящей. На сезонные факторы могут наслоиться панические настроения из-за отсутствия внешних заимствований и больших выплат по зарубежным кредитам, которые ожидают нашу страну в несколько ближайших лет.

Напомним: согласно закону о госбюджете, в конце года доллар должен стоить 30,1 грн, а среднегодовой курс американской валюты предположительно составит 29,3 грн. Но поскольку всю первую половину года курс держался в пределах 26 грн, осенью не исключены скачки выше 31 грн за доллар.

Подорожание доллара традиционно влечет за собой рост цен на многие товары и услуги. На продукты, технику, бензин и коммунальные услуги. Уже сейчас можно встретить прогнозы о том, что ускорится подорожание всех продуктов. Что уже с октября тарифы на газ для населения вырастут вдвое. Что подорожание нефтепродуктов заставит власти до конца года еще раз повысить цены на проезд и т.д.

Какие защитить свои сбережения? Какие шаги можно предпринять уже сейчас, чтобы не переплачивать в будущем? Мы собрали рекомендации экспертов в разных областях.

Деньги должны работать

Финансисты советуют в нестабильный период диверсифицировать имеющиеся сбережения, то есть хранить деньги в разных валютах.

"Для валютного рынка за последние годы сформировался достаточно четкий сезонный тренд, который можно использовать для заработка внутри года. Например, когда гривна укрепляется в первой половине года, можно хранить сбережения в гривне, в середине года покупать валюту и размещать ее на депозите. Впрочем, необходимо четко понимать доходность этой операции. Если доходность по гривневому депозиту соизмерима с доходностью валютного депозита с учетом девальвации, операция такого обмена будет нецелесообразна. К примеру, по гривневому депозиту за 6 месяцев можно заработать 7,5%, по валютному – 2,3%. Если, за ближайшие 6 месяцев девальвация гривны не превысит как минимум 5,7% (т.е. ваш заработок от конвертации и валютного депозита составит 8%, что на 0,5% выше, чем гривневого), проводить конвертацию гривны в доллар не имеет смысла", – подсказывает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Кроме того, эксперт советует пользоваться разными финансовыми инструментами.

"Денежным сбережениям нужно давать работать: банковский депозит, и ОВГЗ и инвестиции на фондовых площадках. При этом самыми безопасными являются ОВГЗ и депозит, рисковыми – инвестиции на фондовых площадках, но и потенциальная доходность на рынке акций значительно выше. Гривны должно быть на 3 месяца расходов (почти как покрытие золотовалютными резервами 3-месячного чистого импорта). В таком случае, не возникнет сложностей при непредвиденных обстоятельствах и расходах. Остальные сбережения необходимо диверсифицировать: это гривневые и валютные сбережения (в различных валютах), золото, недвижимость, инвестиции на фондовом рынке. Валюты необходимо рассматривать на период 2-3 года, драгметаллы – на более чем 5 лет, недвижимость – на 10 лет и более", – говорит Андрей Шевчишин.

Рекрутеры: если не повышают зарплату – ищите подработку

В периоды девальвации гривни и роста цен расходы увеличиваются, и многим приходится думать, как "залатать дыры" в семейном бюджете. Именно такие периоды заставляют людей добиваться повышения зарплат, искать новую работу на более высокую зарплату или подработки. Мы расспросили специалистов по персоналу, как сейчас обстоят дела с трудоустройством и предложениями по зарплатам.

HR-эксперт компании Rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что обычно люди начинаются задумываться об изменении условий труда уже после того, как ощутили инфляцию на себе.

"Люди обычно начинают задумываться о дополнительном заработке, уже когда выросли цены. Тогда они сигнализируют работодателю, что денег не хватает, или сразу обращаются к специалистам по HR, ищут другую работу. По доброй воле ведь редко какой работодатель повышает зарплату сотрудникам", – говорит она.

Но, возможно, есть смысл подумать об этом заранее?

Наибольшие шансы получить прибавку к зарплате сегодня имеют айтишники и люди, занятые на производстве.

"В сфере IT серьезная конкуренция "за мозги", причем не только среди украинских, но и среди зарубежных работодателей. У многих из них с ростом курса зарплаты могут вырасти, поскольку "привязаны" к доллару. Но что касается вакансий – одни работодатели могут перевести зарплаты в гривни по курсу 26, а другие – уже по 27 или больше, соответственно, размер зарплат у них будет указан разный. Кроме этого, из-за конкуренции растут и зарплаты в долларах. Поэтому в этой сфере есть смысл попросить прибавку к зарплате или поискать более высокооплачиваемую работу. У производственников тоже не хватает рабочих рук. Самое большое количество вакансий в Украине – 15% – производственные вакансии. Можно представить себе размер "дыры", если ежемесячно у нас размещается более 100 тыс. вакансий. В прошлом году, например, после введения безвизового режима, многие производственники сами повышали зарплаты работникам на 50-70%. И если людям в связи с подорожанием опять будет казаться, что зарплаты стало не хватать, я думаю, они смогут ставить перед работодателями вопрос о повышении. Если, конечно, человек действительно ценен для компании", – говорит Пашкина.

Если человек умеет, что называется, "работать руками", но занят "кабинетной работой", возможно, ему есть смысл сменить род деятельности. Потому что наиболее высокие зарплаты сегодня – именно в производственной сфере.

"При средней зарплате по Киеву 12 тыс. грн устроиться, например, автослесарем сегодня можно на 15-25 тыс. грн. И есть 414 вакансий. На одном и том же предприятии инженеру готовы платить 12 тысяч, а сварщику – 20. С опытом работы – зарплата больше. Но, например, есть много рабочих вакансий, где не требуется особых навыков, где зарплата все равно выше средней по Киеву. Кроме того, человек может окончить курсы и некоторое время поработать на небольшие деньги, после чего – уже имея опыт работы – сможет претендовать на еще большую зарплату. И это стоит делать до ослабления гривни", – объясняет эксперт компании Rabota.ua.

Если же работа любимая, менять ее не хочется, но денег все равно не хватает, сегодня, по словам эксперта, очень много возможностей для дополнительного заработка в нерабочее время.

"Разнорабочие на производство, разделщики рыбы, уборщики – зарплата 10-13 тысяч гривен. Пекарь пиццы, помощник кондитера, помощник пивовара, причем есть без опыта – от 8 тысяч. Помощник маляра без опыта – 12 тысяч. Это все посменные работы, куда можно устроиться в свободное время, по вечерам или на выходные. Много есть почасовых вакансий оператора кол-центра, зарплата – от 7 тыс. на входящие звонки и от 12 тысяч – исходящая линия", – перечисляет Пашкина.

За неделю таких подработок можно заработать столько же, сколько платят в госучреждении за месяц.

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

Много лет подряд нас призывали инвестировать деньги в недвижимость, называя эту сферу одной из наиболее перспективных, где деньги "работают", а не лежат "мертвым грузом".

Сегодня ситуация кардинально поменялась.

"После кризиса 2008 года недвижимость только дешевеет, и преумножить свои вложения, покупая недвижимость, уже не получится. Квартиры в достроенных секциях и в строящихся – у одного и того же застройщика – продаются примерног по одинаковой цене. В достроенном доме можно найти даже дешевле, чем в еще не построенном. Соответственно, инвестиции в строительство теряют смысл, особенно с учетом возможных рисков: что объект не будет достроен в срок, что работы на объекте будут заморожены и т.п.", – говорит Сергей Костецкий, аналитик консалтинговой компании SV Development.

Однако эксперт признает: банковские вклады еще менее выгодны, чем недвижимость, поэтому покупка квартиры – например, для сдачи в аренду – все равно остается одной из наиболее приемлемых отраслей для сбережения средств.

В любом случае, по словам эксперта, покупать недвижимость лучше не накануне, а уже после повышения курса валют.

"Цены на первичном рынке "привязаны" к гривне, а не к доллару. И когда доллар подорожает, человеку будет выгоднее продать валюту и оплатить покупку недвижимости. Так что есть смысл в период укрепления гривни копить доллары, а на пике падения национальной валюты обменять валюту на гривни и вложить ее в недвижимость", – советует аналитик.

На вторичном рынке цены больше "привязаны" к доллару. Но при росте курса автоматически снижаются цены на недвижимость, утверждает Сергей Костецкий. Так что и такую покупку лучше отложить на то время, когда гривня будет ослабленной.

Покупать технику лучше сейчас

Если вы планируете покупать электронику или бытовую технику, это лучше делать сейчас, пока доллар еще не слишком подорожал.

"С изменением курса доллара или евро цена для крупных дистрибьюторов электроники повышается практически день в день. Доллар повысился – и уже на следующий день компания может изменить отпускные цены. В крупных магазинах цена еще может неделю-две держаться на прежнем уровне. А по некоторым товарам, которые востребованы меньше или завозятся реже, старые цены могут сохраняться даже в течение месяца после повышения курса доллара или евро. Но все равно рано или поздно цены пойдут в рост", – говорит Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Эксперт подсчитал, что для того, чтобы достичь бюджетного показателя в 30 грн, доллар должен до конца года дорожать на 80 копеек – 1 грн в месяц, т. е. на 2-4%. Он не исключает, что к концу года курс даже превысит прогнозный и достигнет 31 грн, после чего наступит некоторая стабилизация. Это значит, что на несколько процентов в месяц во втором полугодии будут дорожать все импортные товары: электроника, техника и другие товары для дома.

Поэтому, если запланировали такую покупку, лучше это сделать сейчас, а не в конце года.

Энергоэффективность – экономия до 50% на электричестве и до 40% на отоплении

Сэкономить можно и на коммунальных платежах. Причем как жителям частных домов, так и многоэтажек. Каким образом подготовиться к ожидаемому подорожанию коммунальных услуг и даже сократить расходы – рассказывает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

В первую очередь есть смысл оптимизировать работу электрооборудования:

- установить двузонный счетчик электроэнергии, чтобы платить с 23:00 до 07:00 на 50% меньше за электроэнергию;

- заменить старые лампы накаливания на светодиодные (LED), которые потребляют до 8 раз меньше электроэнергии, а светят ярче;

- настраивать работу мощных электроприборов (бойлера, электрообогревателя, посудомойки, стиральной машины, мультиварки) в заданное время с помощью программируемых розеток с таймерами;

- полностью отключать из сети неиспользуемые электроприборы;

- заряжать ноутбуки, смартфоны в ночное время;

- пользоваться электротехникой с классом энергоэффективности не ниже "А".

Благодаря комплексному подходу можно экономить до 50% семейных расходов на электроэнергию, говорит Евгений Бушма.

Жителям Киева, Днепропетровской и Донецкой областей проще всего начать экономить расходы с помощью энергоэффективных наборов "Розумний WATT", в который входят двухзонные счетчики с услугой быстрой установки. Сколько именно можно сэкономить в течение года, 5 и 10 лет, каждый может посчитать с помощью онлайн-калькулятора.

Также можно экономить расходы воды. Для этого достаточно просто установить на кран рассеиватель струи (аэратор), который позволяет снизить расходы воды в 3 раза без ущерба для комфорта.

Основная строка расходов на коммуналку – это отопление. Она может составлять примерно 90% в общем чеке на коммуналку. В частном доме можно снизить расходы на газ для отопления, заменив котел на современный, эффективный, с более высоким КПД. В многоквартирном доме добиться существенной экономии на отоплении можно, только объединившись с соседями и выполнив энергоэффективные мероприятия на уровне всего дома. Утепление отдельных квартир ощутимого эффекта не даст и даже может нанести вред зданию (привести к появлению плесени и трещинам из-за неравномерного нагрева и остывания утепленных и не утепленных поверхностей стен).

На уровне многоквартирного здания наиболее эффективной мерой для снижения расходов на отопление может быть модернизация системы отопления:

- нужно установить индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием подачи и распределения тепла;

- промывать отопительную систему перед каждым отопительным сезоном для повышения теплоотдачи;

- установить балансировочные клапаны для выравнивания температуры по стоякам.

Таким образом можно сэкономить порядка 20-40% расходов на отопление и добиться комфортной температуры во всех квартирах зданиях. То есть везде будет одинаково тепло, не холодно и не слишком жарко, чтобы не приходилось открывать окна настежь.

Для дополнительной экономии в зданиях с горизонтальной разводкой системы отопления желательно устанавливать индивидуальные счетчики тепла для квартир и терморегуляторы на батареи. Также можно установить рекуператоры для обеспечения притока свежего воздуха и сохранения тепла.

Комплексный подход к энергоэффективности в старых зданиях советской постройки позволяет сэкономить до 50-60%, а иногда до 70% суммы на отопление. Помимо ремонта инженерных коммуникация для такого эффекта придется еще и утеплить здание, причем полностью все стены, по всему периметру, от цоколя до конька крыши. А также чердак и сам цоколь на глубину промерзания грунта. Также нужно полностью утеплить инженерные коммуникации, чтобы трубы системы отопления не теряли тепло по пути в квартиры жителей.

Конечно, все перечисленные меры требуют вложения средств. Профинансировать эти работы помогут муниципальные гранты, например программ типа "70/30", либо "теплые кредиты", которые можно попробовать взять в госбанках (с компенсацией части тела кредита от государства). С началом работы Фонда энергоэффективности можно будет привлекать гранты на утепление и от него.

Еще один инструмент финансирования мероприятий в многоквартирном доме – энергосервис. Энергосервисные компании (ЭСКО) могут профинансировать и выполнить "под ключ" энергоэффективные мероприятия на уровне всего дома, возьмутся обслуживать новое оборудование и готовить его к каждому отопительному сезону, пока действует контракт.

Прежде чем приступать к энергоэффективным мероприятиям в здании, необходимо провести энергоаудит. То есть комплексное энергетическое обследование здание. Энергоаудит покажет, сколько именно можно сэкономить энергии и расходов на нее в вашем доме, какие мероприятия для этого необходимо выполнить, когда эти мероприятия окупятся и за счет каких средств лучше их профинансировать. Стоит энергоаудит для многоквартирного дома порядка 10-18 тыс. грн, в зависимости от масштабов. Если эти расходы распределить между жителями, то получится по 50-100 грн с квартиры. Не так много на фоне сотен тысяч энергопотерь в целом по зданию за год.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнавал, какой прогноз на 2019-2021 годы приготовило для Украины Министерство экономического развития и торговли.