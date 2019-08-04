Алексей Дорошенко указал цены на молочные продукты по состоянию на 1 января и 1 июля

/ Фото: Pixabay

Как подорожала украинская "молочка" за полгода: эксперт назвал цены https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE 2019-08-04T06:06:00+03:00 Экономика Алексей Дорошенко указал цены на молочные продукты по состоянию на 1 января и 1 июля

На фоне данных о том, что Украина заняла 22 место в рейтинге мировых производителей молока, молочная корзина, куда входит по килограмму творога, сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла, по итогам июня 2019 года подорожала до 222,7 грн, тогда как к началу этого года стоила 217,1 грн.

Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Реклама

Эксперт указал, как подорожал каждый из продуктов молочной корзины:

сливочное масло (200 г): по итогам декабря 2018-го – 39 грн, по итогам июня-2019 – 40,7 грн (+1,7 грн);

сметана (1 л): 56,6 грн и 58,4 грн соответственно (+1,8 грн);

молоко (1 л): 23,7 грн и 24,2 грн соответственно (+0,5 грн);

творог (1 кг): 97,8 грн и 99,4 грн соответственно (+1,6 грн).

Новости "Сегодня" писали, что, по данным аналитиков Ассоциации ассоциации поставщиков торговых сетей, рост стоимости молочных продуктов с марта 2015 года по март 2019-го опередил инфляцию.

В свою очередь директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама