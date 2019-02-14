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Как подорожали блюда украинской кухни: появились результаты исследования

Сегодня, 16:45

Больше всего за месяц подорожали вареники с капустой и борщ без мяса

Фото: Неизвестная Украина Exploring Ukraine / Facebook
Фото: Неизвестная Украина Exploring Ukraine / Facebook.
Как подорожали блюда украинской кухни: появились результаты исследования //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/57b/808/5c657b808ec51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/57b/808/5c657b808ec51.jpg Экономика Больше всего за месяц подорожали вареники с капустой и борщ без мяса

По итогам января 2019 года в Украине выросла стоимость приготовления традиционных украинских блюд по сравнению с декабрем 2018-го. Об говорится в исследовании общественного союза "Экономический дискуссионный клуб".

Стоимость приготовления блюд в январе:

  • борщ с мясом (кастрюля объемом 3,5-4 литра) – 105,79 грн, без мяса (постного) – 28,35 грн;
  • дерунов со сметаной (20-25 штук) – 27,05 грн;
  • вареников с сыром (35-40 штук) – 77,66 грн, с капустой – 34,88 грн.

Аналитика подсчитали, как подорожало приготовление блюд за месяц:

  • вареники с капустой – на 13,1% (4,04 грн);
  • постный борщ – на 10,4% (2,66 грн);
  • деруны – на 7% (1,78 грн);
  • борщ с мясом – на 3,1%, (3,23 грн);
  • вареники с творогом – на 1,3% (0,96 грн).

"Повышение стоимости приготовления блюд вызвано сохранением тренда к росту потребительских цен практически на весь перечень социально значимых продуктов питания, которые являются ингредиентами выбранных блюд, прежде всего, картофель и овощи", – сказано в сообщении.

Аналитики также отметили, что затраты на приготовление популярных национальных блюд были значительно выше, чем годом ранее. Наиболее ощутимо выросла стоимость приготовления борща постного и вареников с капустой – в 1,5 раза.

Данные: "Экономический дискуссионный клуб"

Напомним, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что в январе 2019 года 88% социального ассортимента продуктов в Украине подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. 

При этом, по данным Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке по итогам января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го составила 1%, а с январем прошлого года – 9,2%. 

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Тег борщ, вареники, цены на продукты, продукты питания

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