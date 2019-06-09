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Как подорожали и подешевели продукты в Украине: итоги мая

9 июня, 05:05

Результаты месяца подвел глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине с 1 мая по 1 июня 2019 года подорожали 70% социальных продуктов. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook со ссылкой на итоги мониторинга ассоциации.

Аналитики назвали ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае:

  • морковь – на 14,4%;
  • яблоки – на 13,9%;
  • свекла – на 9,1%;
  • картофель – на 7,7%;
  • ячневая крупа – на 4,2%.

Дорошенко также сообщил, что пшено выросло в цене на 3,9%, пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 1,2%, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%, мороженая рыба – на 1%, батон – на 0,9%, куриное филе – на 0,8%, свинина и манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подешевели в мае:

  • белокочанная капуста – на 42,3%;
  • лук – на 33,1%;
  • яйца куриные – на 9,2%;
  • гречневая крупа – на 0,7%;
  • рис – на 0,4%.

По словам Дорошенко, подешевели также говядина и кисломолочные сыры – на 0,1%. При этом в мае не изменилась цена на сало.

Ранее новости "Сегодня" сообщила, что овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн, а потребительская инфляция в прошлом месяце составила 1%. Таким образом, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.

Весной 2019 года подорожали традиционные выезды на шашлыки. "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых:


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Тег продукты, овощи, цены на продукты, Дорошенко

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Источник:

Сегодня

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