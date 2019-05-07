Как похолодание и дожди скажутся на урожае зерна: синоптики объяснили

Почти по всей стране выпали существенные осадки

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на то, что в Украину идет циклон с похолоданием, дождями и мокрым снегом, нынешние погодные условия способствуют урожаю зерновых на большей части территории страны. Такое мнение выразила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Ситуация благоприятная для урожая зерновых культур – прежде всего, ранних зерновых (озимая пшеница, яровой ячмень, овес и т.д.), так как на территории Украины большие территории имеют трудности с влагой. Благодаря погодным условиям, которые сложились на сегодняшний день, только на небольших площадях в Одесской области, Херсонской областях есть ощутимое ухудшение влагообеспеченности. Это связано с тем, что на юге выпало очень мало осадков", - отметила метеоролог.

По ее словам, даже не по всей Херсонской области выпало хотя бы 1-2 мм осадков. Такая же ситуация сложилась и в большей части Одесской, Николаевской, Запорожской областей. Впрочем, по оценке метеоролога, невысокий температурный режим способствует остановке засушливых явлений на этой части территории страны.

При этом она добавила, что на остальной территории Украины ситуация с осадками более благоприятная. В частности уже в мае в западных областях выпала месячная норма осадков, во многих районах Киевской области, в том числе в Вышгороде (40 мм осадков при норме в 50 мм).

"Ситуация выглядит благоприятной, так как достаточно запасов влаги в почве и умеренный температурный режим", – подытожила эксперт.

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