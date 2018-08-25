Как получать зарплату 18 тысяч гривен без опыта работы: эксперимент "Сегодня"

Чтобы зарабатывать, не обязательно быть программистом, но придется мириться с минусами

Безработных в Украине становится меньше, уверяет Государственная служба статистики. Теперь, чтобы претендовать на интересующую вакансию диплом о высшем образовании или профессиональный багаж не обязательны. Журналисты "Сегодня" выясняли, как найти хорошую работу без опыта.

Работодатели заманивают украинцев вакансиями с высокой зарплатой. Ее обещают даже на малоквалифицированных должностях – по типу курьеров, администраторов, официантов или секретарей.

"Помощник слесаря на производстве, а потом уже и слесарь. У нас даже есть собиратель грибов в Одесской области – 12 тысяч гривен, кстати", – приводит примеры HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Корреспонденты "Сегодня" решились на эксперимент и попробовали устроиться в Киеве на работу с высокой зарплатой, не имея широких профессиональных навыков.

Оказалось, что в интернете можно найти множество объявлений, которые предлагают приличную зарплату за минимальную квалификацию. Например, журналистка составила резюме, где указала небольшой опыт работы, и договорилась о собеседовании на вакансию секретаря в консалтинговом агентстве с зарплатой 18 тысяч гривен.

"Мы предлагаем следующие условия: пятидневка с девяти до девяти, 18 тысяч ставка за выработанные смены, премии и бонусы мы не обещаем – все это в индивидуальной форме", – рассказали в фирме.

На должность претендуют еще 15 человек – все без опыта работы. Представитель работодателя уверяет – деньги реальные, но получать их придется в конверте. К слову, уровень теневой экономики в Украине сократился до 33%, а все больше граждан предпочитают официальное трудоустройство.

"Мы не предлагаем официального трудоустройства, мы коммерческая организаци", – говорит представитель компании.

Немало зарабатывать можно не только на должности секретаря. И даже не обязательно быть программистом или медиком в частной клинике. Например, хорошо готовы платить работникам с базовыми профессиональными навыками. Автослесарям предлагают от 15 тысяч гривен. А если работник опытный – то и 35 тысяч гривен.

Напомним, по рынку труда в Украине ударил летний застой. Кроме того, согласно опросу, в течение первых шести месяцев 2018 года работодатели чаще искали сотрудников, чтобы заменить ушедших (33%), и лишь 23% открыли одну-две новые вакансии.