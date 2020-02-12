Как получить компенсацию по кредиту на жилье: нюансы налоговой скидки

Вернуть часть денег можно, только если вы прописаны в квартире, за которую выплачиваете кредит

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Мало кто знает, но в Украине можно вернуть часть денег, потраченных на кредит или платную учебу. Это называется налоговая скидка: государство возвращает человеку часть средств, потраченных на уплату налогов. Но для этого, как понятно из названия, оплачивать ипотеку или образование нужно в соответствии с законодательством, включительно со всеми предусмотренными сборами.

Итак. Как же получить компенсацию по кредиту на жилье?

Налоговую скидку можно получить за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту. Но для этого надо быть зарегистрированным именно по адресу жилья, за которое вы платите кредит.

Сама компенсация зависит от размера площади жилья: если она больше 100 квадратов, то налоговая возместит меньше. Так, если площадь дома 120 квадратов, то к налоговой скидке будет применяться коэффициент 0,83 – это соотношение допустимой площади к фактической (100 кв.м/120 кв.м). Это значит, что государство вернет налог не на всю сумму уплаченных процентов, а только 83% от них. Если площадь купленной квартиры меньше 100 квадратов, коэффициент не применяется.

Если дом строится, то в первый год, как только человек получил прописку, надо подать декларацию на налоговую скидку с суммой уплаченных процентов за предыдущие годы.

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Пример расчета налоговой скидки:

Например, человек за год заплатил 50 000 грн процентов по кредиту за квартиру площадью 60 кв. м. Официальная зарплата человека составила 200 000 грн за год. Налоговая вернет:

200 000*18%=36000 грн – сумма подоходного налога, уплаченного за год;

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50000*18%=9000 грн – размер подоходного налога от суммы уплаченных процентов;

36000-9000=25000 грн – сумма возврата.

То есть, в нашем примере можно вернуть половину суммы, уплаченной в виде процентов.

Важно помнить, что оформлять скидку можно только в течение 10 лет. А если проценты по кредиту в валюте, то сумма платежей по процентам пересчитывается в гривне по курсу Национального банка.

Взять справку-выписку о том, сколько процентов вы заплатили, нужно в банке-ипотекодателе. И некоторые банки, кстати, берут за предоставление таких справок отдельную плату.

Подробнее о том, какие расходы может частично компенсировать налоговая, читайте в материале "Государство вернет деньги: как получить компенсацию за образование и жилье".

Какие документы нужны и просто ли оформить налоговую скидку на жилье, смотрите в нашем сюжете:

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