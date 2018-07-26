Как получить высокую пенсию в Украине: советы экспертов и юристов

В 2018 году максимальные пенсионные выплаты в стране достигают 50 тысяч гривен, но встречаются редко

В Пенсионном Фонде рассказали, кто в Украине имеет самые большие пенсии – это прокуроры, судьи и депутаты.

Так, служители Фемиды получают в среднем 22 тысячи гривен. У народных депутатов – меньше 15 тысяч гривен. Средняя пенсия военнослужащего составляет чуть больше 3 тысяч гривен. Работники Нацбанка получают 6,5 тысячи гривен. Зато пенсия ученого составляет 3,7 тысячи гривен в месяц. Наибольшая же пенсия у Героев Украины – более 50 тысяч гривен.

В целом же украинские пенсии – одни из самых низких в Европе. А будущим пенсионерам выплаты еще и урезают. Раньше за каждый отработанный год давали 1,4% условного заработка, сейчас – только 1%. Начисляемые пенсии с 2028 года уменьшаются на 30%. Если не вводить накопительную систему, к 2040 году замещение будет на уровне 18%, то есть при зарплате в 10 тысяч гривен, выходя на пенсию, человек сможет рассчитывать на 1800 грн.

Журналисты "Сегодня" решили разобраться, что нужно сделать тем, кто сейчас работает, чтобы получить максимально возможную пенсию.

Первое, что советуют эксперты – посчитать, чего и сколько не хватает.

"Нужно обратиться в Пенсионный фонд или в компании, которые существуют на рынке и рассчитывают пенсии. Там ему подскажут, в каком году выгоднее уйти", – говорит руководительница группы аутсорсинговых проектов Ирина Шпак.

Следующий шаг – поинтересоваться вакансиями в компаниях с большим, а, главное, "белым" заработком. Однако, учитывайте – работодатели не спешат принимать на службу специалистов пред пенсионного возраста. И требования могут быть более строгими, а нагрузка – больше.

Если вариант сменить работу на более оплачиваемую вам не подходит, можно попробовать попросить руководителя о повышении Правда, шансы на успех не слишком велики. По крайней мере, так их оценивает пенсионный эксперт.

"Работодатель тоже может платит в рамках своего бюджета. Больше, чем он заложил в фонд оплаты труда, он платить не может", – отмечает эксперт Елена Сотскова.

Чтобы выяснить, готовы ли работодатели идти навстречу подчиненным, корреспонденты "Сегодня" отправились к руководителю крупной компании, где работают две тысячи человек. Юрий Будник уверяет: опытных сотрудников ценит и готов идти им на уступки.

"Может, сделаю работнику зарплату немного выше, чтобы он получил большую пенсию. Но обычно я могу какие-то дополнительные обязанности повесить. Обычно это не каждый, и я бы не хотел, чтобы мои рабочие злоупотребляли этим", – говорит Будник.

А вот другой совет экспертов – заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать туда отчисления, чтобы сотрудники в будущем получили прибавку к пенсиям – бизнесмен отвергает. Говорит, что не доверяет частным фондам. Зато работник может заключить такой контракт самостоятельно и ежемесячно вносить по 200 или даже по 50 гривен.

Юрист дает еще однин совет – вообще отложить выход на пенсию.

"Если человек не пользуется правом выхода на пенсию, когда достиг определенного возраста и выполнил условие о стаже, тогда он за каждый дополнительный месяц работы получает прибавку к своей пенсии на полпроцента. Таким образом, за пять рабочих лет пенсию можно увеличить на 30%", – говорит юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

Только вот с новыми требованиями к стажу работнику может просто не хватить сил. Ведь сейчас минимальный страховой стаж для назначения пенсий по возрасту составляет 25 лет. До 2028-го он увеличится до 35 лет.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что в Украине существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде. Государственная казначейская служба Украины в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле.