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Как предпринимателям получить помощь на детей от правительства: перечень документов

6 мая, 13:09

Виктория Подолянец

Физлица-предприниматели могут оформить соцпомощь на детей онлайн или отправить документы почтой

Обещанную правительством помощь на детей физические лица-предприниматели (ФЛП – русс., ФОП – укр.) могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики или воспользовавшись порталом "Дія". Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

В министерстве подчеркнули, что услуга является бесплатной.

Обратиться за помощью могут ФЛП первой и второй группы плательщиков единого налога, избравшие упрощенную систему налогообложения.

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Обязательное условие получения помощи – уплата единого социального взноса (ЕСВ) за 2019 год или все месяцы 2019 года после государственной регистрации ФЛП.

Чтобы получить помощь, нужно предоставить такие документы:

  • заявление с указанием персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств;
  • скан-копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
  • скан-копию справки из Пенсионного фонда Украины об уплате единого социального взноса (ЕСВ);
  • скан-копию документа, который свидетельствует о проживании на территории Украины;
  • скан-копию районной госадминистрации, исполкома, районного или сельского совета, сельского совета объединенной общины или суда об установлении опеки.

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Министерство также отмечает, что предприниматели могут заполнить электронную форму в приложении "Дія" или на официальном сайте министерства.

Также документы можно распечатать и отправить почтой в местное управление соцзащиты.

Далее следует ожидать ответа с результатом на указанный заявителем электронный адрес, который обещают прислать в течение трех дней.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, которые относятся к первой и второй группам плательщиков ЕСВ.

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Денежную помощь будут давать в течение карантина и еще 30 дней после его завершения.

А правительство разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

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Источник: Сегодня

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