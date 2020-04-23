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Как промышленность переживает кризис: в Украине падает промпроизводство

23 апреля, 18:35

Виктория Подолянец

Спад в промышленности начался до пандемии коронавируса

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре 2019 года – те же 7,7%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Госстат указывает, что к февралю этого года промышленное производство в марте выросло на 3,6%, однако с учетом количества дней снизилось на 1,3%.

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В перерабатывающей промышленности в марте 2020 года к марту 2019 года падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,3%.

В целом за первый квартал этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%, в перерабатывающей промышленности – на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8,1%.

В тренде
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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над поддержкой украинской промышленности в условиях разворачивающегося мирового кризиса.

Промышленный рост может восстановиться в следующем году после снижения производственных показателей в текущем году. Этим прогнозом поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в обращении к лидерам стран G20 по результатам онлайн-саммита "двадцатки".

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Напомним, в Украине продолжился спад промышленного производства. Поэтому еще до пандемии коронавируса и карантина украинскую экономику уже трясло. А дальше может быть еще сложнее. Эксперты уверяют: последствия кризиса неизбежно затронут каждого.

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промышленность Госстат экономический кризис промышленное производство

Источник: Сегодня

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