Как разумно подойти к покупке продуктов, чтобы сэкономить: мастер-класс

Обычная украинская семья может сэкономить более 30 тысяч гривен в год, если разумно подойдет к покупке еды

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Представьте, что вы приходите из магазина с тремя сумками еды. Одну из них можно сразу выбросить в мусорник – потому как примерно такой и будет судьба этих продуктов. Если верить исследованию ООН.

Мы покупаем слишком много продуктов, которые просто не съедаем. Или неправильно их раскладываем в холодильнике, забываем и выбрасываем. На свалки идет миллиард тонн продуктовых отходов. Каждый из нас выбрасывает 82 килограмма каждый год. Обычная украинская семья может сэкономить более 30 тысяч гривен в год, если разумно подойдет к покупке еды. Как это сделать правильно?

Журналисты в гостях у женщины, которая никогда не выбрасывает продуктов. На пороге бросаются в глаза подгнившие яблоки с дачи. Нина Павловна не смущается. В холодильнике – такая же перчинка. И несвежая морковь. Будет салатик.

Рыба диетическая сегодняшняя. Борщ вчерашний. Но съедят. Хозяйка говорит: продукты выбрасывают только богачи. А у нее пенсия три тысячи. Ей даже соседи приносят свою еду – чтобы не испортилась, когда уезжают надолго.

За день в Киеве журналисты нашли не много переполненных пищей помоек.

А вот на фестивале "Ноль отходов" в Харькове много говорят о переработке и сортировке мусора, но продуктов немного. Есть экологически чистый мед, зефир без сахара, инсталляция из целлофана.

Свеклу и морковь экологи рекомендуют не в салатик, а в пластилин для детей. Причем туда же можно и муку, если в ней жучки завелись.

Крупы – мелкие. Горох – большой. Если каши из них уже не сваришь, то детям развивать тактильные навыки – самое то.

Масло для фритюра – то, что повар не выбрасывают никогда. Его можно продать на технические нужды. А вот других отходов украинские рестораны производят за год на 120 миллионов гривен. И не по ценам меню, а по оптовым. Чаще всего портятся фрукты и зелень. Реже – мясо. Выливают даже "Дайкири" и "Кровавую Мэри", если готовили не для корпоратива, а для дегустации.

Недоеденное клиентами персонал забирает домой собакам, говорит эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова. Делиться с бедными просто не позволяют законы.

"Были попытки отправить эти продукты, например, и в приюты для животных, или даже в зоопарк. Но официально это сделать невозможно. Потому что эти продукты уже испорчены. И по нашему законодательству, эти продукты употребляться дальше не могут. Ни для кого", – говорит Ольга.

А вот супермаркеты могут делиться. В мире это называют "фудшеринг". Когда истекает срок годности, сначала немного сбрасывают цену. А потом уже никто не покупает.

К примеру, одна из торговых сеть отдала малообеспеченным миллион единиц товара.

"Это продукты категории "Бакалея", бытовая химия и непродовольственная группа товаров. Вот, например, мы видим кукурузную муку. Упаковка повреждена, но срок реализации еще действителен. И вот такие товары мы передаем именно на благотворительность. Преимущественно это социальные столовые", – рассказывает Кристина Генсировская, специалист по коммуникациям торговой сети.

А бизнесмен Максим Оболтусов поставил по Киеву десяток холодильников. Правда – неработающих. По сути – это просто контейнеры, в которых добрые люди оставляют продукты для малоимущих. Сам Максим сегодня привез вафли.

"Люди кладут и консервацию, и крупы. Дети приносят бутерброды со школы кладут", – рассказывает он.

Между тем, всплеска переполненных свалок и помоек следует ожидать на Новый год. Гостеприимные украинцы приготовят вдвое больше, чем съедят. А сейчас – не сезон.

Напомним, что сезон заготовки запасов на зиму подходит к концу, но рачительные хозяева еще могут сэкономить, закупив кое-что впрок. В какие "долгоиграющие" продукты можно вложить деньги, выяснили новости "Сегодня".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украине выросли цены на продукты за лето. Например, в августе особенно подорожали яйца, яблоки, сахар, масло, курятина и свинина.

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