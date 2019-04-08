Как росла экономика Украины: озвучены итоги трех лет

О результатах работы правительства рассказал Степан Кубив

Фото: пресс-центр НБУ

Как росла экономика Украины: озвучены итоги трех лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg 2019-04-08T18:39:00+03:00 Экономика О результатах работы правительства рассказал Степан Кубив

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 2016 года по 2018-й составил 8,4%.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе пресс-конференции, информирует правительственный портал.

"В первом квартале 2016 года ВВП возобновил рост, и мы продолжили стимулировать этот тренд в следующих периодах", – сказал он.

По его словам, Кабинет министров делает все возможное, чтобы украинцы почувствовали результаты экономического роста, в частности, выросла минимальная заработная плата росла – с 55 долларов на 1 января 2016 года до 150 долларов на 1 января 2019 года.

"Средняя зарплата выросла на 170 долларов: с почти 210 долларов в декабре 2015 года до 380 долларов в декабре 2018 года. Однако сайты поиска работы указывают на то, что в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет уже 431 доллар, или, по курсу НБУ, 11 700 грн", – добавил Кубив.

Он также отметил, что уровень теневой экономики сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП во втором квартале 2018-го.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

"Сегодня" разбирались, когда улучшение экономической ситуации в стране граждане ощутят на собственных карманах:

В апреле 2019 года аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2,7%.

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