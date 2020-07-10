Как сэкономить на логистике при поставках угля: директор ДТЭК Энерго дал ответ

Возможность экономить на логистике при поставках украинского угля на украинские ТЭС зависит от решения государственной компании "Центрэнерго". Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

"Мы не делим, откуда шахтер – с Запада, или с Востока. Для нас все шахтеры одинаковые. Поэтому уже несколько лет работала схема, когда мы менялись углем с "Павлоградуголь" или "Добропольеуголь" со "Львовуголь". То есть, чтобы не везти через всю Украину, мы тонна в тону менялись. В этом имели выгоду все – и "Львовуголь", и Добропольская ТЭС, и "Павлоградуголь", и "Добропольеуголь". Мы готовы, если будет на это согласие компании "Центрэнерго", сделать эту схему и после того, как мы начнем отгружать уголь с "Допропольеуголь" на Углегорскую ТЭС. Мы сэкономим много денег для всех. И в этом нет никаких проблем – нужно только желание "Центрэнерго" это сделать. Мы открыты, мы знаем, как это сделать", – сказал Сахарук.