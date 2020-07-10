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Как сэкономить на логистике при поставках угля: директор ДТЭК Энерго дал ответ

10 июля, 22:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дмитрий Сахарук заявил, что компания открыта для предложений

Возможность экономить на логистике при поставках украинского угля на украинские ТЭС зависит от решения государственной компании "Центрэнерго". Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

"Мы не делим, откуда шахтер – с Запада, или с Востока. Для нас все шахтеры одинаковые. Поэтому уже несколько лет работала схема, когда мы менялись углем с "Павлоградуголь" или "Добропольеуголь" со "Львовуголь". То есть, чтобы не везти через всю Украину, мы тонна в тону менялись. В этом имели выгоду все – и "Львовуголь", и Добропольская ТЭС, и "Павлоградуголь", и "Добропольеуголь". Мы готовы, если будет на это согласие компании "Центрэнерго", сделать эту схему и после того, как мы начнем отгружать уголь с "Допропольеуголь" на Углегорскую ТЭС. Мы сэкономим много денег для всех. И в этом нет никаких проблем – нужно только желание "Центрэнерго" это сделать. Мы открыты, мы знаем, как это сделать", – сказал Сахарук.

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Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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энергетика уголь шахты ДТЭК Энерго

Источник: Сегодня

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